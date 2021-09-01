Эдуард Полетаев: Сегодняшнее послание – это рождение решений из духа реальности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодняшнее послание – это рождение решений из духа реальности. Такое мнение высказал известный казахстанский политолог и общественный деятель Эдуард Полетаев, передает МИА «Казинформ».

«Как известно, в соответствии со статьей 44 Конституции РК Президент РК обращается с ежегодным посланием к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики республики. Послания Президента занимают особое место в новейшей истории государства, поскольку оказывают прямое воздействие не только на органы власти, но и на каждого казахстанца в отдельности. И нынешнее Послание не является исключением, это документ, отражающий суть крайне непростого сегодняшнего времени.

Глава государства прямо сказал, что «ближайшее десятилетие будет сложным». Однако ни у кого не вызывает сомнений, что масштаб реформ, осуществляемых в Казахстане, сохраняется. Нужно выходить из непростой ситуации. В этом плане усилия, затраченные государством, должны окупиться в будущем. Но успех реформ и дальнейший прогресс на решающем этапе развития будут затруднены, если, как сказал Президент, госаппарат не будет работать как единый механизм. Многое зависит и от дисциплинированности, ответственности всех жителей республики.

Сегодняшнее послание – это рождение решений из духа реальности. Которая, в свою очередь, заставляет осознать ценность целого ряда необходимых и отчетливо обозначенных главой государства новых ориентиров. Послание – это больше политический, идеологический документ, чем юридический, в котором заложена информация, программирующая деятельность государства и общества. Но идеи, предложения, предписания и указания, озвученные в нем, будут затем оформлены законными и иными правовыми актами.

Президентское послание, как декларация и официальное выражение государственной воли, затронуло различные сферы жизни страны. В нем подняты вопросы особой государственной значимости, требующие публичного внимания. Но все они собраны вокруг главной задачи - обеспечения благополучия казахстанцев. В настоящее время для многих государств стратегической задачей является формирование стабильной социальной политики и определение ее приоритетных направлений. Так что решение таких жизненно важных проблем, поднятых в Послании, как обеспечение жильем, увеличение уровня минимальной заработной платы и т.д. должно помочь дальнейшему поступательному продвижению государства и общества по пути прогресса.

В частности, глава государства заявил, что в Казахстане разработают единую жилищную госпрограмму, так как «рыночная ипотека до сих пор остается высокой и не всем доступна». Затем, если разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в «Отбасы банк» для последующей покупки жилья, это «позволит стимулировать привычку накапливать средства и грамотно ими распоряжаться».

Другое важное решение – увеличить с 1 января 2022 увеличить минимальную заработную плату с текущих 42500 до 60000 тенге. Данная мера, по словам Касым-Жомарта Токаева, «напрямую коснется более 1 млн человек, а косвенно всех трудящихся». Также это приведет к тому, что уменьшится теневой зарплатный фонд и увеличится ВВП. В свою очередь, в Казахстане собираются предоставлять льготы работодателям, повышающим заработные платы своих сотрудников. А зарплата бюджетников будет повышаться на 20% ежегодно с 2022 по 2025 годы, что должны ощутить в своих карманах около 600 тысяч человек.

Поскольку пандемия привела к значительной трансформации рынка труда, интересным и актуальным предложением Президента является принятие закона о профессиональных квалификациях. Сфера новых форм занятости, по его словам, «нуждается в содействии государства с точки социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, налогообложения».

Немало внимания Касым-Жомартом Токаевым было уделено здоровью населения. По его словам, надо адаптироваться к жизни в условиях пандемии и развиваться. Соответственно, важно прививаться эффективной и безопасной отечественной вакциной QazVac, приобретать вакцины, зарегистрированные ВОЗ, а также «подготовить весь сектор здравоохранения к системе регулярных прививок».

В конечном счете, цель социальной политики государства состоит в улучшении здоровья нации, в обеспечении финансовой и организационной поддержки в определенных ситуациях и в создании для населения уверенности в его экономическом будущем. Эта цель в Послании отражена и будет реализована.

Кроме того, предложения, касающиеся конкретных социально-экономических интересов людей, помогают обеспечить их политическое просвещение. Посредством посланий происходит восприятие государственной власти гражданами, приходят понимание осуществляемых реформ и поддержка установленного государственного курса», - написал Эдуард Полетаев на своей странице в Facebook.