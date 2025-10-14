Едкий запах гари из Атырау дошел до Актау

В департаменте экологии сообщили, что запах гари принес ветер из Атырауской области, причиной стал пожар в камышовых зарослях.

Напомним, 7 октября в Атырау появился запах гари. Тогда было установлено, что дым возник в результате пожара на расстоянии около 20 километров от города Атырау со стороны Каспийского моря. По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 12 октября в 15:00 площадь предварительного горения составила около 60 гектаров. Из них на 55 гектарах пожар был потушен, на оставшихся 5 гектарах продолжаются работы по ликвидации огня.