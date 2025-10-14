РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:45, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Едкий запах гари из Атырау дошел до Актау

    14 октября в городе Актау распространился запах гари, что вызвало беспокойство у жителей. Однако, по данным департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, никаких возгораний в регионе не зарегистрировано, передает корреспондент агентства Kazinform.

    грязный воздух в Актау
    Фото: Kazinform

    В департаменте экологии сообщили, что запах гари принес ветер из Атырауской области, причиной стал пожар в камышовых зарослях.

    Напомним, 7 октября в Атырау появился запах гари. Тогда было установлено, что дым возник в результате пожара на расстоянии около 20 километров от города Атырау со стороны Каспийского моря. По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 12 октября в 15:00 площадь предварительного горения составила около 60 гектаров. Из них на 55 гектарах пожар был потушен, на оставшихся 5 гектарах продолжаются работы по ликвидации огня.

    Теги:
    Загрязнение воздуха Актау Экология Грязный воздух Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают