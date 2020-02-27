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Единый закон о госуслугах для бизнеса предложил создать Тимур Кулибаев

27 Февраля 2020 20:42
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Единый закон о госуслугах для бизнеса предложил создать Тимур Кулибаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель президиума НПП РК «Атамекен» Тимур Кулибаев предложил создать единый закон о госуслугах для бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для того чтобы глубоко оцифровать государственные услуги для бизнеса, необходимо очень корректное законодательство. Мы хотим совместно с государственными органами посмотреть наше законодательство. С одной стороны, у нас частые изменения в законодательстве, поэтому их очень тяжело оцифровать», - сказал Тимур Кулибаев в ходе республиканского форума предпринимателей по вопросам противодействия коррупции в Нур-Султане.

В нацпалате решили изучить опыт стран, которые успешно осуществили переход на цифровизацию госуслуг.

«Я не буду называть передовые страны ОЭСР, а буду говорить о странах, которые вышли из постсоветского пространства. Это страны Прибалтики, в частности Эстония. Грузия хорошо продвинулась со стороны либерализации законодательства и цифровизации своих услуг. Премьер-министр Грузии ведет работу по цифровизации», - отметил председатель Президиума НПП.

По словам Тимура Кулибаева, нужно создать единый закон о госуслугах.

«Есть предложение обсудить возможность написания единого закона о государственных услугах, чтобы в законе свести к единому знаменателю все услуги, которые государство будет предоставлять для предпринимателей. Мы начнем с 1 июля», - проинформировал Тимур Кулибаев.


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Ключевые слова: Малый бизнес, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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