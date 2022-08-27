27 Августа 2022 19:31

Единый стандарт качества обучения и проживания студентов разработает Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Во встрече по обсуждению готовности вузов к новому учебному году приняли участие глава города Ерболат Досаев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, ректоры высших учебных заведений, руководители управлений, депутаты маслихата, представители общественных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В своем выступлении аким города подчеркнул, что Алматы является городом молодежи. В мегаполисе проживают более 700 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 37 % от общего числа жителей. На Алматы приходится 30 % всего студенческого контингента страны, что делает город студенческим центром Казахстана.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы обеспечения учащихся общежитиями, трудоустройства выпускников и социализации иногородних студентов. Дефицит мест в общежитиях по итогам прошлого учебного года составил 32 тыс. мест. В прошлом учебном году в 36 вузах города учились 182 тыс. студентов, из них 112 тыс. – иногородние. Количество студентов из других регионов может вырасти до 125 тыс. в связи с увеличением количества образовательных грантов. Из четырех вузов, планировавших строительство общежитий в этом году, к работам приступил университет им. Гончарова. КазНУ, КазНПУ им. Абая и МУИТ находятся на стадии подготовки. Аким города отметил, что руководству высших учебных заведений нужно активизировать работу по строительству общежитий. Ерболат Досаев поручил ответственным управлениям акимата города оказать содействие в части выдачи разрешительных документов. Кроме того, принято решение оказать помощь вузам в поиске готовых к сотрудничеству хостелов, гостиниц, частных общежитий.

Во время совещания были представлены результаты мониторинга общежитий и учебных корпусов, проведенного управлением молодежной политики совместно с депутатами маслихата и членами общественного совета. Согласно итогам проверки, 12 из 95 общежитий города не готовы в полной мере к новому учебному году – были обнаружены нарушения норм противопожарной безопасности, санитарных условий, факты проживания посторонних людей и др.

Участники встречи также обсудили вопросы социализации и адаптации студентов к условиям жизни в мегаполисе. Данный вопрос особенно актуален, учитывая, что 70 % студентов являются иногородними. По данным Центра занятости населения, около 12 тыс. выпускников вузов не могут трудоустроиться в течение года после окончания обучения.

Для решения этой проблемы было предложено создать городской центр карьеры, а также секторы карьеры в комьюнити-центрах, которые будут отвечать за сбор и анализ данных по молодым безработным и выпускникам, вакансиям и работодателям. Сотрудники центров будут распределять вакансии, проводить консультации и трудоустройство молодежи, оказывать помощь в создании резюме, записывать соискателей на собеседования в компании, проводить ярмарки вакансий и так далее. К вопросам обеспечения занятостью молодежи также будут привлечены Центры занятости населения и центры карьеры вузов и колледжей.

В ходе встречи было также отмечено, что город, опираясь на закон «Об особом статусе города Алматы», разработает единый стандарт качества обучения, проживания и обслуживания студентов в учебных заведениях, где будут четко прописаны соответствующие городские требования.

Аким города Ерболат Досаев подчеркнул, что вопросы размещения, социализации и трудоустройства студентов – это общая работа как вузов, профильного министерства, так и акимата города. Глава мегаполиса отметил, что готов к совместной и открытой работе по решению актуальных вопросов. В заключение встречи по предложению ректоров вузов Ерболат Досаев поручил в течение двух недель составить перечень наиболее проблемных вопросов, с которыми сталкиваются высшие учебные заведения при строительстве общежитий. Для сбора информации, анализа и решения каждого вопроса будут привлечены как структурные подразделения акимата города, так и представители профильного Министерства и вузов.