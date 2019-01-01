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Единый совокупный платеж для самозанятых введен в Казахстане

1 Января 2019 10:47 90
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Единый совокупный платеж для самозанятых введен в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2019 года в Казахстане начал действовать единый совокупный платеж (ЕСП) для неформально занятых граждан. Этот налог будет действовать до 2024 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, ЕСП позволит физическим лицам, осуществляющим деятельность с целью получения заработка и (или) извлечения доходов, уведомить государство о своей деятельности и стать участниками социального и медицинского страхования.

ЕСП будет объединять четыре платежа - индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, взносы в фонды медицинского и социального страхования - в один.

Так, для плательщиков ЕСП будут определены более низкие ставки по налогу и социальным платежам, чем в общем режиме. Размер ЕСП будет фиксированным, это значит, что не будет необходимости самостоятельно исчислять суммы взносов в различные социальные фонды. Так, по данным Минтруда, планируется, что размер ЕСП для жителей города составит один МРП, села - половина МРП.

Уплачивая ЕСП неформально занятые могут участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и получить доступ к медицинским услугам, неограниченным по сумме и видам, с правом выбора медицинского учреждения. Помимо этого они участвуют в накопительной пенсионной системе и получают базовую пенсионную выплату в зависимости от стажа участия в системе. Они также получат социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери работы, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком до одного года.

Участвовать в программе ЕСП сможет любой желающий с доходом до 100 минимальной заработной платы (МЗП) в год (2 969 800 тенге или 247 483 тенге в месяц).

Закон о введении с 1 января 2019 года единого совокупного платежа Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал 27 декабря 2018 года.

 

 

 

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Ключевые слова: общество,
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Автор:

Дамир Байманов

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