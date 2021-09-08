Единый сайт о детской плановой вакцинации заработал в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане впервые запущен единый официальный ресурс, на котором собрана вся необходимая информация о детских вакцинах согласно Национальному календарю вакцинации, передает МИА «Казинформ».

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля, Национальным центром общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (НЦОЗ МЗ РК) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) разработал сайт, который соединил в себе официальную информацию и результаты медицинских исследований о плановой вакцинации детей. В течение нескольких месяцев команда врачей и ученых из MedSupport совместно с ЮНИСЕФ отбирали необходимые данные, работали над структурой, интерфейсом и контентом сайта EGU.kz, чтобы сделать его максимально комфортным для родителей и всех, кто интересуется темой иммунизации в Казахстане.

Информационный ресурс дает доступ к детальному описанию каждой вакцины, включенной в Национальный календарь вакцинации. Любой посетитель может ознакомиться с инфекциями, от которых защищает вакцина, прочитать про противопоказания и возможные побочные действия. С запуском сайта каждый казахстанский родитель узнает о том, как появился миф об аутизме и вакцине КПК, почему ртути нет в детских прививках, а также о том, можно ли мочить место укола. Он увидит полный список мифов о вакцинации и достоверную информацию, развенчивающую их.

«Вопросы вакцинации часто вызывают опасения широкой общественности и средств массовой информации. Основной задачей сайта EGU.kz является предоставление полной и достоверной информации о вакцинах и организации прививочной работы в республике. Данная платформа направлена на открытый и честный диалог населения с практикующими специалистами и учеными в области вакцинации, от которых у каждого желающего есть возможность получить профессиональные и научно-обоснованные ответы на свои вопросы», - сказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.

Сайт доступен как на казахском, так и на русском языках. Есть также версия для людей с нарушением зрения.

«Вакцинация — это единственный, самый эффективный и не имеющий альтернативы способ для родителей защитить своих детей от серьезных последствий инфекционных заболеваний. На сайте egu.kz вы получите правильную, обоснованную и аргументированную информацию о вакцинации», – сказала заместитель председателя Правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева.

На официальном ресурсе есть такие рубрики, как Календарь вакцинации, Центры вакцинации, Вакцины и болезни, Мифы, Вопросы и ответы. На EGU.kz родители найдут информацию о типах вакцин, узнают обо всех этапах проверки их безопасности, и получат ответы на беспокоящие их вопросы. Сайт также дает краткий экскурс в историю вакцинации и описывает первые шаги человечества на пути к победе целого ряда вакциноуправляемых инфекционных болезней. В дальнейшем он будет дополняться актуальными статистическими данными о детской плановой вакцинации.

«Изобретение вакцин – это величайшее достижение медицины. Cамый эффективный и порой единственный способ защитить себя и своего ребенка от страшных болезней, наносящих необратимый вред здоровью, а иногда и оканчивающихся летальным исходом. В 21 веке у некоторых родителей все еще остаются сомнения касательно эффективности и необходимости вакцинации их детей. Чтобы помочь сделать правильный и информированный выбор, ЮНИСЕФ совместно со своими партнерами разработал уникальный сайт, ранее не существующий в Казахстане. Площадку, где легко и просто найти всю информацию о вакцинах, входящих в Национальный календарь вакцинации. Я надеюсь, что этот сайт станет полезным инструментом для родителей в принятии важнейшего решения о вакцинации своего ребенка», - отметил представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен.

Сайт снабжен удобной картой, позволяющей найти наиболее близкий к месту проживания центр вакцинации. Чтобы не забыть поставить плановую прививку своему ребенку, родители могут воспользоваться функцией добавления напоминания в свой электронный календарь о необходимости поставить вакцину в срок.

«Мы рады быть частью этого проекта. Сайт EGU.KZ станет незаменимым помощником родителей для безопасного и здорового детства казахстанских малышей!» - прокомментировала команда MedSupport.

Сайт разработан в рамках совместной программы ЮНИСЕФ Казахстан и Министерства здравоохранения Республики Казахстан по усилению системы иммунизации.

«Иммунизация не только спасает жизни, но и дает возможность детям, женщинам и семьям процветать. Информация, представленная на этом важном веб-сайте, поможет людям защитить себя от угрозы вакциноуправляемых болезней. В результате дети могут оставаться в школах, а родители могут заботиться о своих семьях и поддерживать их, тем самым они смогут вносить свой вклад в экономический рост своих сообществ и страны», - и.о. директора миссии USAID в Центральной Азии, Питер Янг.