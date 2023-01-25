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Единый реестр спортивной инфраструктуры сформируют в Казахстане

25 Января 2023, 13:38
Единый реестр спортивной инфраструктуры сформируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов озвучил планы по совершенствованию учета объектов спортивной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующая задача – развитие спортивной инфраструктуры и повышение ее доступности», - сказал Асхат Оралов на расширенном заседании Минкультуры.

Для решения вопросов с дефицитом инфраструктуры ведомство планирует:

· провести масштабную инвентаризацию всей спортивной инфраструктуры в стране;

· внести изменения в методику подсчета спортивных объектов;

· сформировать Единый реестр спортивной инфраструктуры;

· построить быстровозводимые малозатратные модульные объекты в сельской местности.

Ранее Асхат Оралов поделился запланированными ведомством законодательными изменениями в сфере физкультуры и спорта. Изменения коснутся и квалификационных требований к тренерам.


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