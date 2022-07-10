10 Июля 2022 19:30

Единый пул инвестпроектов включил 765 проектов на сумму 24,4 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общий объем инвестиций в основной капитал за пять месяцев нынешнего года со ставил 4,1 трлн тенге, что на 2,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

По данным пресс-службы, значительный рост инвестиций обеспечен в образовании, госуправлении, социальном обеспечении, научной и технической деятельности.

Лучшие показатели в следующих регионах: Шымкенте, Алматы, Акмолинской области.

Новая Концепция инвестиционной политики РК до 2026 года состоит из трех ключевых пунктов:

1. Дальнейшее развитие инвестиционной экосистемы планируется за счет формирования прозрачной и предсказуемой инвестполитики, усовершенствования институциональной среды и инфраструктуры для инвесторов, улучшения правового режима, укрепления межведомственной координации, создания цифровых инструментов продвижения проектов и производителей.

2. Содействие росту инвестиционной активности частного сектора планируется за счет создания стабильных условий для инвесторов, привлечения финансирования, в том числе партнерского, со стороны стратегических и розничных инвесторов, интеграции и продвижения казахстанского фондового рынка на международные рынки капитала и привлечения внешних инвестиций, комплексного реформирования подходов в ГЧП.

3. Раскрытие инвестиционного потенциала экономики будет за счет упрощения процедур банкротства. Это позволит ускорить выход несостоятельных предприятий из рынка со сменой неэффективных собственников. Проведение амнистии капиталов при условии их возвращения в экономику страны. Перевод казахстанских компаний из иностранных юрисдикций и офшорных зон в юрисдикцию МФЦА.

Сформированный Единый пул реализуемых инвестиционных проектов,

по данным МИД РК, состоит из 765 проектов на общую сумму 24,4 трлн тенге. Планируется создать свыше 112 тыс. рабочих мест. В 2022 году планируется ввод в эксплуатацию порядка 306 проектов на сумму 3,2 трлн тенге (по данным госорганов). Из них 40 проектов с участием иностранных компаний.





Фото: gov.kz