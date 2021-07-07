Единый Портал краткосрочных онлайн-курсов запустили для казахстанцев

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК и АО «Центр развития трудовых ресурсов» запустили Портал обучения краткосрочным онлайн- курсам skills.enbek.kz. Уже 70 авторов и разработчиков онлайн-курсов готовы предложить свои обучающие программы для заинтересованных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Портал является казахстанским аналогом международных обучающих площадок, предоставляющих доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса (рынок услуг). Ресурс создан с целью повышения уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирования карьерного развития и продвижения концепции «обучение в течение всей жизни».

На момент запуска казахстанские авторы и разработчики уже предлагают курсы в сферах поварского и кулинарного дела, косметических, юридических и бухгалтерских услуг, строительства, гостиничного и ресторанного дела, делопроизводства, IT, SMM.

Получить доступ к обучению востребованным навыкам или курсам повышения квалификации может любой гражданин, пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав «Онлайн- обучение» на Электронной бирже труда enbek.kz.

Авторами и разработчиками курсов являются казахстанские юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе учебные центры, организации образования. Они уже сегодня видят преимущества Портала в предоставлении бесплатной площадки для размещения курсов, содействии развитию онлайн-обучения, получении дополнительного канала прибыли.

Для начинающих авторов и разработчиков на Портале подготовлены и размещены методические рекомендации по созданию онлайн-курсов и требования к ним.