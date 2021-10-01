Единый платеж с фонда оплаты труда для мелких предприятий увеличит собираемость налогов – Аскар Кысыков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В своем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на повышение благосостояния населения. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» исполнительный секретарь НПП «Атамекен» Аскар Кысыков рассказал о проводимой работе по исполнению одного из поручений Главы государства – внедрению единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малый бизнеса.

– Глава государства в своем Послании народу Казахстана поручил снизить нагрузку на фонд оплаты труда для микро- и малый бизнеса. Какая работа ведется в этом направлении?

- Сейчас в Правительстве создана рабочая группа, которая рассматривает различные варианты проведения реформы. Во-первых, как снизить нагрузку – за счет, каких налогов или платежей. Пока рассматриваются варианты с индивидуальным подоходным налогом и социальным налогом. Во-вторых, как, и куда будет перечисляться этот единый платеж. Базовым вариантом, я думаю, является перечисление в «Правительство для граждан». То есть, единый платеж перечисляется в «Правительство для граждан», а затем расщепляется и переводится в местные бюджеты и внебюджетные фонды по эффективным долям. Такая схема уже работает с единым совокупным платежом, который платится самозанятыми и, я думаю, никаких проблем здесь не будет. Также есть вопросы по готовности банковских систем, он тоже рассматривается.





– Как оценивается количество сотрудников, которые сейчас находятся «в тени», о чем говорил Президент в Послании?

– Есть разные подходы, как можно отследить количество неформально занятых граждан. Я думаю, самый простой и достоверный способ – это анализ на основе данных внебюджетных фондов. Есть данные Бюро национальной статистики, что у нас 8,6 млн занятых. Это наемные работники, самозанятые, индивидуальные предприниматели. Из них устойчиво платят взносы во внебюджетные фонды около 4-4,5 млн человек. Соответственно, где-то 4 млн человек, по нашим оценкам, это люди, которые вообще не участвуют в пенсионной системе, в системе социального страхования, медицинского страхования. Либо они делают свои взносы нерегулярно – один месяц заплатил, другой не заплатил.





– Некоторые эксперты говорят о том, что и 25% - слишком большая нагрузка для сегмента микро- и малого бизнеса. Что Вы думаете по этому поводу?

– Есть разные мнения, какой должна быть оптимальная нагрузка на фонд оплаты труда, на заработную плату. Сейчас она в Казахстане на уровне стран ОЭСР. Конечно, мы считаем, что это высокая нагрузка, особенно для микро- и малого бизнеса. Такая нагрузка не стимулирует бизнес, самих работников выходить из «тени». Поэтому, мы поддерживаем решение о снижении этой нагрузки. Изначально мы предлагали, что оптимальной нагрузкой может быть 20%. Но в любом случае, уже хорошо, что эта реформа начинается, нагрузка будет снижаться до 25%. И надо понимать, что у платежей с фонда оплаты труда есть социальная функция. Это пенсионные и социальные выплаты, медицинская помощь наших граждан, то есть у них есть целевое назначение. И важно смотреть на сбалансированность и устойчивость бюджета внебюджетных фондов, их возможности выполнять свои социальные функции.





– Изучался ли международный опыт в этой области? Насколько отличаются размеры платежей с фонда оплаты труда в Казахстане и развитых странах?

– Все страны ищут оптимальный механизм взимания налогов с фонда оплаты труда. Чтобы и государство могло выполнять свои социальные функции, и, соответственно, у бизнеса и работника не возникало причин уходить «в тень».

В основном, схемы уплаты налогов и платежей с заработной платы в развитых странах очень сложные. Есть нагрузка работодателя, есть нагрузка работника, платится различными платежами. Такого распространенного опыта и реформ, что это платится единым платежом, нет.

Единственно, есть хороший опыт Грузии, когда они во время реформ 2008 года перешли на упрощение нагрузки на фонды оплаты труда. Соответственно, они «схлопнули» все платежи в один налог и снизили ставку до 20%. И они получили очень хороший эффект: собираемость этого налога не только не упала, а, наоборот, выросла. Соответственно, выросло количество людей, которые вышли из «серой зоны».

Поэтому с учетом нашей казахстанской специфики, с учетом нашего уровня неформальной занятости введение этого единого платежа, снижение нагрузки является обоснованным. И мы получим хороший эффект с точки зрения формализации, с точки зрения повышения собираемости налогов и внебюджетных платежей. Больше людей будет вовлекаться в накопительную пенсионную систему, систему социального, медицинского страхования. И они будут это делать добровольно, потому что нагрузка снизилась. Это приведет к расширению налоговой базы, которая сейчас очень узкая и ее, в основном, составляют работники крупных предприятий, бюджетной сферы, средних предприятий. А микро- и малый бизнес у нас, объективно, пока находится в «полусерой зоне».





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