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    10:50, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Единый план счетов - новый инструмент вводит Миннацэкономики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2024 года планируется ввести новый инструмент бухгалтерского учета – Единый план счетов. Об этом на пленарном заседании Мажилиса Парламента сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках совершенствования отчетности предлагается с 2024 года ввести новый инструмент «Единый план счетов». Единый план счетов является одним из основных инструментов бухгалтерского учета, который позволит унифицировать и интегрировать бухгалтерский и бюджетный учет государственных финансов с применением метода начисления», - сказал Асет Иргалиев, зачитывая основные положения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства».

    По его словам, это соответствует передовому международному опыту.

    «В целях повышения эффективности использования бюджетных средств предусматривается возврат в республиканский бюджет сумм целевого перечисления, использованных не на цели, определенные законодательством, по итогам аудиторского заключения», - отметил министр.

    Кроме того, предлагается срок выделения местным исполнительным органам займов на покрытие дефицита наличности местного бюджета сократить с 3 лет до 6 месяцев.

    «Это должно повысить заинтересованность местных исполнительных органов в увеличении доходной части местного бюджета. В рамках совершенствования годового отчета об исполнении бюджета предусматривается формирование аналитического отчета по расходам бюджета на основе отчетов о реализации стратегических планов и программ развития регионов. Также предусматривается заслушивание акимов по использованию целевых трансфертов из республиканского бюджета при рассмотрении годового отчета в Парламенте. Это позволит повысить ответственность местных исполнительных органов за использование целевых трансфертов», - заключил А. Иргалиев.



    Теги:
    Закон и право Парламент Другие государственные органы Акимат Экономика Мажилис
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