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    10:11, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Единый оператор жилищного строительства получил новое название

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» - АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» переименована в АО «Казахстанская Жилищная Компания» (сокращенное наименование - АО «КЖК»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НУХ «Байтерек».

    Официальная перерегистрация осуществлена в регистрирующем органе 26 января 2021 года.

    Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, жилищный блок холдинга «Байтерек» был трансформирован путем объединения трех дочерних компаний – АО «Байтерек Девелопмент», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» и АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» в Единого оператора жилищного строительства Казахстана.

    8 июля 2020 года Президентом Республики Казахстан был подписан соответствующий Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ».

    Единственным акционером АО «Казахстанская Жилищная Компания» остается холдинг «Байтерек» со 100% пакетом государственных акций.

    Объединенная компания продолжит работу в качестве Единого оператора жилищного строительства по следующим основным направлениям:

    - выдача ипотечных займов;

    - предоставление арендного жилья с последующим выкупом;

    - кредитование застройщиков в рамках государственных программ;

    - субсидирование кредитов частных застройщиков и ипотечных займов;

    - финансирование строительства жилья и реализация инвестиционных проектов;

    - гарантирования завершения жилищного строительства.

    Таким образом, Казахстанская Жилищная Компания обеспечит дальнейшую реализацию государственных мер, направленных на рост обеспеченности качественным и комфортным жильем населения страны, в том числе путем оказания поддержки строительной отрасли, создания условий для сбалансированного роста спроса и предложений на рынке жилья и ипотечного кредитования.

    8 сентября 2020 г. согласно постановлению Правительства АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» был присвоен статус Единого оператора жилищного строительства.

    АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года.



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