Единый легитимный институт онлайн-петиций хотят создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость создания единого легитимного института онлайн-петиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо создать единый легитимный институт онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

Такой механизм, по словам Главы государства, должен быть полностью защищен от каких-либо манипуляций.

«Правительству во взаимодействии с гражданским обществом предстоит разработать нормативно-правовую базу и решить все технические вопросы, касающиеся этого важного проекта», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента.