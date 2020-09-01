Единый легитимный институт онлайн-петиций хотят создать в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость создания единого легитимного института онлайн-петиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Надо создать единый легитимный институт онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.
Такой механизм, по словам Главы государства, должен быть полностью защищен от каких-либо манипуляций.
«Правительству во взаимодействии с гражданским обществом предстоит разработать нормативно-правовую базу и решить все технические вопросы, касающиеся этого важного проекта», - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента.
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