19 Мая 2022 22:45

Единый контакт-центр теперь принимает запросы по всей Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Контактный центр «109» объединяет call-центры связи государственных органов и коммунальных предприятий и работает в режиме 24/7, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Все обращения, поступившие в центр, обрабатываются и направляются в государственные органы и коммунальные службы для дальнейшего решения вопросов.

В единую диспетчерскую службу «109» жители могут обращаться по вопросам теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, канализационных насосных станций и очистных сооружений, твердых бытовых отходов. Также можно поинтересоваться работой лифтов, деятельностью КСК/ОСИ. Сообщить о проблемах уличного освещения, городской дорожной инфраструктуры, благоустройства городской, дворовой территории, открытых колодцев, озеленения.

«Единый контакт-центр 109 начал функционировать 27 июля 2021 года. Жители области часто не знают, куда обратиться с коммунальной проблемой. Даже если знают, то с трудом могут дозвониться до необходимого им учреждения. В городе много коммунальных служб, у каждого из них шестизначные городские номера, которые не всегда доступны, а с мобильного телефона тем более неудобно звонить. Соответственно, жители не могут получить необходимую помощь по всем своим вопросам, поэтому был создан бесплатный единый контакт-центр», - сказала руководитель единого контакт-центра «109» Нургуль Жеткизгенова.

За 10 месяцев контакт-центр принял около 35 тыс. звонков.

Есть несколько способов связи с контакт-центром: через социальные сети Facebook и Instagram, Telegram-бот, сайт центра, короткий номер 109. И также можно отправлять сообщения на WhatsApp по номеру 8 701 01 29 109.

Любой отправленный запрос попадает в систему, из которой ничего нельзя удалить. Запросы можно закрыть лишь после того, как житель подтвердит, что его вопрос решен. К этой системе подключены все ответственные организации.

Также для удобства жителей, в регионе функционирует чат-канал «Акимат Мангистауской области» в приложении Telegram, где можно в режиме реального времени получить ответы на интересующие вопросы. На сегодняшний день чат-каналом пользуются уже более 9500 тыс. человек.