Единый контакт-центр 1450 по вопросам образования вошел в число экстренных бесплатных номеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2004 года № 929 «Об утверждении перечня экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным» внесены дополнения. Соответствующий документ опубликован на официальном ресурсе Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2004 года № 929 «Об утверждении перечня экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 33, ст. 445) следующее дополнение: перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным, утвержденный указанным постановлением: дополнить строкой, порядковый номер 9, следующего содержания: 9. Единый контакт центр по вопросам образования 1450», - говорится в документе.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.