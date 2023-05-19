Единый кадастр недвижимости появится в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов объяснил причину сбоя в базе недвижимости. Спикер также рассказал о том, что в Казахстане появится единый кадастр недвижимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Был бой в базе недвижимости. Не было возможности осуществлять сделки. Какова ситуация сейчас? Когда люди смогут заказывать справки 2 и 6?» - спросил представитель СМИ на брифинге в СЦК.

Вице-министр цифрового развития отметил, что с 1 июля появится единый государственный кадастр недвижимости.

«Мы знаем, что есть регистр недвижимости, техпаспорт, земельный кадастр. В соответствии с новым порядком будет единый кадастр недвижимости – будет единый кадастровый паспорт, то есть земля и недвижимость будут вместе. Реализуется так называемый проект ЕГКН и первым этапом был переезд с 5 по 9 мая регистра недвижимости на новую информационную систему», - прокомментировал Асет Турысов.

По его словам, были проведены пуско-наладочные работы, поэтому были неудобства, связанные с этим.

«Однако техническим блоком все необходимые работы были проведены в срок. Один день у нас был проблемным и сегодня все работает в штатном режиме. Все справки, в том числе форму 2 и 6 можно получить и на портале Электронного правительства, в ЦОНах и нотариусах», - добавил Асет Турысов.