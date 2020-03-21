-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:49
-
вчера 22:49
-
-
-
вчера 22:31
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Единый инфосервис доставки продуктов и медпрепаратов создали в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Команда проекта Belsendi Azamat при поддержке акимата области и управления информатизации разработала единый информационный сервис доставки продуктов и медикаментов для карагандинцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Горожанам предлагают заказывать товары из супермаркетов, аптек, ресторанов и пиццерий, не выходя из дома.
Новый сервис поможет избежать походов в многолюдные места, чего сейчас не рекомендуется делать в связи с распространением коронавируса. Привезут заказы курьеры сервисов доставки. Оплатить покупки можно как наличными, так и картой в режиме онлайн.
На сайте доступна информация о заказе из сети ресторанов быстрого питания Burger King, KFC, пиццерий «DODOпицца», сети супермаркетов «Аян» и других.
На платформе есть услуга доставки готовых блюд из ресторанов с помощью интегрированных в неё сервисов emenu.kz и kura.kz.
Питьевую воду привезёт компания «Хрустальная».
Медикаменты будут отправлять из сети аптек Europharma и «Биосфера».
В ближайшее время на сайте появится опция вызова такси и будет расширяться список магазинов непродовольственных товаров.
На платформе открыты вакансии курьеров - как с личным авто, так и без него. Заявки принимают в режиме онлайн.
Воспользоваться новым сервисом можно по ссылке https://ba09.kz/.
Фото: karaganda-region.gov.kz
- В Алматы обменные пункты изменят время работы
- Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил народ Казахстана с праздником Наурыз
- Глава государства поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы
- Столичные волонтеры помогают полицейским проводить рейды по нарушениям правил карантина
- Наурыз олицетворяет собой взаимопонимание, милосердие, гармонию, мир и согласие - АНК
- Юрты изготавливают осужденные в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана