Единый инфосервис доставки продуктов и медпрепаратов создали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Команда проекта Belsendi Azamat при поддержке акимата области и управления информатизации разработала единый информационный сервис доставки продуктов и медикаментов для карагандинцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Горожанам предлагают заказывать товары из супермаркетов, аптек, ресторанов и пиццерий, не выходя из дома.

Новый сервис поможет избежать походов в многолюдные места, чего сейчас не рекомендуется делать в связи с распространением коронавируса. Привезут заказы курьеры сервисов доставки. Оплатить покупки можно как наличными, так и картой в режиме онлайн.

На сайте доступна информация о заказе из сети ресторанов быстрого питания Burger King, KFC, пиццерий «DODOпицца», сети супермаркетов «Аян» и других.

На платформе есть услуга доставки готовых блюд из ресторанов с помощью интегрированных в неё сервисов emenu.kz и kura.kz.

Питьевую воду привезёт компания «Хрустальная».

Медикаменты будут отправлять из сети аптек Europharma и «Биосфера».

В ближайшее время на сайте появится опция вызова такси и будет расширяться список магазинов непродовольственных товаров.

На платформе открыты вакансии курьеров - как с личным авто, так и без него. Заявки принимают в режиме онлайн.

Воспользоваться новым сервисом можно по ссылке https://ba09.kz/.

Фото: karaganda-region.gov.kz



