Единый информационный портал господдержки МСБ предлагают создать в РК депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Даурен Адильбеков предложил создать единый информационный портал господдержки малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Даурен Адильбеков озвучил свой депутатский запрос на имя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, в котором предложил меры по повышению эффективности механизмов господдержки малого и среднего бизнеса.

Сенатор подчеркнул, что господдержку предпринимателям оказывают разные администраторы. В результате, бизнесменам приходится получать информацию о том, какие программы поддержки государство им предлагает из множества различных источников разных операторов. Депутат считает, что это снижает доступность информации для бизнеса и потому вызывает нарекания со стороны предпринимателей.

«Представители МСБ получают информацию о мерах государственной поддержки, об условиях их оказания у различных операторов программ. Таким образом, многоструктурный механизм государственной поддержки бизнеса вызывает нарекания со стороны предпринимателей. В целях повышения эффективности государственных мер поддержки субъектов предпринимательства предлагаем Правительству рассмотреть возможность оптимизации путем сокращения и объединения количества операторов мер государственной поддержки», - сказал Даурен Адильбеков на заседании Сената.

В связи с этим, сенатор считает необходимым создать единый информационный портал господдержки МСБ, где будет собрана вся необходимая для предпринимателей информация. Также в своем запросе Даурен Адильбеков отметил, что некоторые программы господдержки дублируют друг друга.

Сенатор считает, что Правительство должно провести анализ и выявить наиболее эффективные меры поддержки бизнеса.

«В настоящее время меры господдержки МСБ администрируются различными министерствами: МНЭ, МСХ, МИИР, МТСЗН и другие. Ни один государственный орган не смог предоставить полную информацию по всем мерам господдержки, оказываемых во всех отраслях, каждый госорган владеет информацией только в своей сфере. Нужны единые правила предоставления мер господдержки, содержащие простые, понятные механизмы», - сказал сенатор.