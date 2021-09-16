Единый идеологический день прошел в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Встречи руководителей ведомств, депутатов, представителей общественных организаций с жителями Павлодарской области были посвящены разъяснению Послания Главы государства К.Ж. Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.





В городской центральной библиотеке города Аксу о программном документе Президента РК говорил с сельчанами руководитель управления сельского хозяйства Марат Шугаев.

«На мой взгляд, фокус на развитии перспективных сел – это очень важный момент в Послании Главы государства, – считает культорганизатор села Алгабас Бибигуль Нурмухамбетова. – Кроме того, внимание, которое будет уделено экологии и бережному использованию экосистемы, имеет большое значение для всей страны и для нашей области в частности».

Жительница села Алгабас выразила одобрение необходимости в коренных изменениях самосознания граждан. У многих до сих пор иждивенческий настрой. Они не хотят работать, но при этом требуют необоснованные социальные льготы.Встречи в рамках Дня идеологического информирования сегодня прошли также в ряде районов. Так, основные моменты Послания обсуждали жители сел Мичурино и Новочерноярка Павлодарского района. Еще одна встреча прошла в Павлодаре в КДЦ «Колос».Всего в области планируется провести более ста встреч с населением региона.