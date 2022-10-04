Единый государственный градостроительный кадастр планируют внедрить в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил о планах по внедрению единого государственного градостроительного кадастра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Автоматизированная система государственного градостроительного кадастра выступает одним из основных инструментов обеспечения информации о текущем и планируемом развитии населенных пунктов. Система обеспечивает сбор, обработку и хранение цифровых генеральных планов, проектов детальной планировки (ПДП), данных о расположении зданий и сооружений, инженерной инфраструктуре, улично-дорожной сети, а также благоустройстве», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

Основными задачами системы являются наполнение и актуализация данных градкадастра, обеспечение населения и бизнеса актуальной информацией об инженерных сетях, формирование прозрачного процесса получения технических условий за счет цифровизации инфраструктурных данных.

«Система градкадастра содержит обширный массив информации по социальной инфраструктуре, запланированным и функционирующим объектам промышленности. Тематические базы данных градкадастра позволяют выбирать оптимальное размещение инвестиционных проектов с учётом экономической специализации региона, инфраструктурной обеспеченности, наличия схожих объектов в регионе и их загруженности», - отметил министр.

«В свою очередь, наличие цифровых данных социальных объектов позволяет проводить оценку базового обеспечения инфраструктурой жизнедеятельности. Таким образом, сформирован цифровой инструмент оптимального принятия управленческих решений», - добавил К. Ускенбаев.