Единый день приема граждан пройдет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 ноября состоится Единый день приема граждан как один из шагов продвижения концепции «слышащего государства», передает МИА «Казинформ».

Руководители центральных государственных органов и акимы всех уровней будут лично принимать казахстанцев, выслушают их и возьмут на контроль решение их проблем.

Мероприятие проводится впервые и реализуется по инициативе Отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

Дополнительную информацию можно узнать в акиматах по месту жительства.