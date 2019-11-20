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Единый день приема граждан пройдет в Казахстане

20 Ноября 2019 18:16
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Единый день приема граждан пройдет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 ноября состоится Единый день приема граждан как один из шагов продвижения концепции «слышащего государства», передает МИА «Казинформ».

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Руководители центральных государственных органов и акимы всех уровней будут лично принимать казахстанцев, выслушают их и возьмут на контроль решение их проблем.

Мероприятие проводится впервые и реализуется по инициативе Отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

Дополнительную информацию можно узнать в акиматах по месту жительства.

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Ключевые слова: Общество,
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