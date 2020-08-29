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Единый день приема граждан: акимат столицы принял более 200 человек онлайн

29 Августа 2020 10:17
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Единый день приема граждан: акимат столицы принял более 200 человек онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 августа в рамках реализации задач Главы государства по переходу на концепцию «Слышащего государства» акиматом Нур-Султана проведен «Единый день приема граждан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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Личный приём граждан провели аким столицы Алтай Кульгинов, заместители, акимы районов. Участие также приняла помощник Президента РК - заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК Тамара Дуйсенова.

Записавшиеся обратились по вопросам участия в жилищных программах, сноса ветхого и аварийного жилья, строительства соцобъектов, дорог, благоустройства города и т.д. Сегодня было принято 208 человек. Вопрос каждого взят в работу.

Так, Б. Капанова обратилась по вопросу сноса ветхого жилья. Специалистам поручено выехать на место, обследовать жильё и разъяснить механизм по сбору документов.

Также на приеме был озвучен вопрос по поддержке открытия своего дела.

«Я занимаюсь предпринимательством несколько лет. Помогаем женщинам встать на ноги, обучаем азам предпринимательства и делимся своим опытом, к примеру, раздавали цыплят, их можно выращивать, разводить и затем продавать. Также есть ряд других направлений, таких как пошив, клининговые услуги и т.д. Поэтому при помощи с выдачей арендного помещения малообеспеченным, мы бы также помогали им встать на ноги, обучали, направляли», - сказала на онлайн-приеме граждан Д. Сыргабаева.

Аким столицы Алтай Кульгинов поблагодарил за проявление соцответственности и отметил, что данный вопрос найдет свое решение, «одними из последних открытых нами центров являются «Алтын шаңырақ», «Бақытты шаңырақ», где работают мамы, воспитывающие детей с особыми потребностями, также из малообеспеченной категории. Подобные проекты мы поддерживаем. Кроме того, помогаем в получении допобразования и квалификации, в трудоустройстве».

Также сотрудники акимата выедут на обращение С. Усиной по вопросу проведения водопровода в переулке Петрова (район Сарыарка). Решение данного вопроса взято на контроль.

«Старшему поколению тяжело без питьевой воды в домах, хотели, чтобы нас включили в список. Нас очень обрадовала новость о проведении газа, сейчас уже трубы проводят. Мы, как жители бывшего Целинограда, теперь хоть не будем думать о хранении и качестве угля. Улучшится экология, дома будут чистыми, не будем дышать дымом», - сказала С. Усина.

Приемы граждан акиматом проводятся на регулярной основе. С начала года аким столицы Алтай Кульгинов принял почти 800 человек. Большая часть вопросов была решена в кратчайшие сроки, по остальным проводятся работы по принятию системных решений. В прошлом году с июня аким столицы принял более тысячи человек, приемы граждан также проводят заместители акима, руководители управлений, акимы районов.


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#Нур-Султан   #Общество  
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