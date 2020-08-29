Единый день приема граждан: акимат столицы принял более 200 человек онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 августа в рамках реализации задач Главы государства по переходу на концепцию «Слышащего государства» акиматом Нур-Султана проведен «Единый день приема граждан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Личный приём граждан провели аким столицы Алтай Кульгинов, заместители, акимы районов. Участие также приняла помощник Президента РК - заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК Тамара Дуйсенова.

Записавшиеся обратились по вопросам участия в жилищных программах, сноса ветхого и аварийного жилья, строительства соцобъектов, дорог, благоустройства города и т.д. Сегодня было принято 208 человек. Вопрос каждого взят в работу.

Так, Б. Капанова обратилась по вопросу сноса ветхого жилья. Специалистам поручено выехать на место, обследовать жильё и разъяснить механизм по сбору документов.

Также на приеме был озвучен вопрос по поддержке открытия своего дела.

«Я занимаюсь предпринимательством несколько лет. Помогаем женщинам встать на ноги, обучаем азам предпринимательства и делимся своим опытом, к примеру, раздавали цыплят, их можно выращивать, разводить и затем продавать. Также есть ряд других направлений, таких как пошив, клининговые услуги и т.д. Поэтому при помощи с выдачей арендного помещения малообеспеченным, мы бы также помогали им встать на ноги, обучали, направляли», - сказала на онлайн-приеме граждан Д. Сыргабаева.

Аким столицы Алтай Кульгинов поблагодарил за проявление соцответственности и отметил, что данный вопрос найдет свое решение, «одними из последних открытых нами центров являются «Алтын шаңырақ», «Бақытты шаңырақ», где работают мамы, воспитывающие детей с особыми потребностями, также из малообеспеченной категории. Подобные проекты мы поддерживаем. Кроме того, помогаем в получении допобразования и квалификации, в трудоустройстве».

Также сотрудники акимата выедут на обращение С. Усиной по вопросу проведения водопровода в переулке Петрова (район Сарыарка). Решение данного вопроса взято на контроль.

«Старшему поколению тяжело без питьевой воды в домах, хотели, чтобы нас включили в список. Нас очень обрадовала новость о проведении газа, сейчас уже трубы проводят. Мы, как жители бывшего Целинограда, теперь хоть не будем думать о хранении и качестве угля. Улучшится экология, дома будут чистыми, не будем дышать дымом», - сказала С. Усина.

Приемы граждан акиматом проводятся на регулярной основе. С начала года аким столицы Алтай Кульгинов принял почти 800 человек. Большая часть вопросов была решена в кратчайшие сроки, по остальным проводятся работы по принятию системных решений. В прошлом году с июня аким столицы принял более тысячи человек, приемы граждан также проводят заместители акима, руководители управлений, акимы районов.