Единый центр обслуживания студентов открыли при таразском вузе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Открытие Единого центра обслуживания «DEMEÝ» и молодежный форум состоялись в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Жамбылской области.

Торжественное открытие Единого центра обслуживания «DEMEÝ» было организовано в фойе технологического корпуса Таразского государственного университета имени М.-Х.Дулати.

Как рассказал ректор ТарГУ имени М.-Х. Дулати Махметгали Сарыбеков, в функционал центра включены такие службы, как центр обслуживания обучающихся «QYZMET_TARSÝ» и Call-центр университета. «Организована зона консалтинга по вопросам трудоустройства, размещения в общежитиях университета, для студентов с иностранным гражданством. Открыта Coworking-зона. Хочется отметить, что создание центра «DEMEU» является превентивной мерой университета для снижения коррупционных рисков и устранения административных барьеров. Центр работает по принципу «одного окна» и выполняет функции по выдаче всех видов справок, обходных листов, транскрипта, организует техническое сопровождение процедур приема и перевода, распределения мест в общежитиях, организации процедуры конкурса на высвободившиеся грантовые места и прием заявлений на получение скидки», - отметил ректор вуза.

Call-центр обслуживают квалифицированные сотрудники-консультанты, ориентирующими в вопросах, связанных с академической деятельностью вуза. Для центра Call-приобретена специальная программа и отдельная телефонная линия. Имеются Coworking-зона с Wi-Fi, рекламные и разъяснительные буклеты, зона консультаций, а также зона для работы в различных проектах - «Біргеміз», «Жасыл ел», «Студенческий строительный отряд» и других.

«Деятельность консалтинга направлена на консультации по вопросам трудоустройства и развития карьеры, работу с иностранными студентами. Консультации организуются за счет внутренних резервов и будут проводиться в соответствии с графиком приема», - отметил спикер.

Помимо этого, в Таразском государственном педагогическом университете «USTAZ» состоялся областной форум молодежи «Честная молодежь – залог светлого будущего».

Число молодежных активистов, представителей общественных объединений и МК «Жас Отан» составило 300 человек. Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Шабдар выступил с инициативой о поддержке молодежных мероприятий в стране.

На собрании, направленном на формирование у молодежи нравственных качеств, гуманности, справедливости, гости форума и молодежь университета высказали свои пожелания, написав их на специальном плакате «Против коррупции!».



