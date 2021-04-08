Единый центр, контролирующий пользование объектами растительного мира, предлагают создать в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане нужно создать единый научно-производственный центр, контролирующий пользование объектами растительного мира. Такое мнение высказала директор Института ботаники и фитоинтродукции Гульнара Ситпаева на круглом столе в Мажилисе Парламента РК, где обсуждался проект Закона «О растительном мире», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первая и главная проблема связана с нерациональным использованием растительных ресурсов. Во-первых, это несогласованные и проводимые различными организациями ресурсоведческие исследования, причем, на одной и той же территории с последующей выдачей не всегда компетентного и не всегда обоснованного заключения. Очень часто такие заключения выдают, например, преподаватели различных вузов, хотя эта работа должна проводиться на базе специализированных институтов, где имеются специализированные лаборатории», – сказала Г.Ситпаева.

Директор Института отметила такую проблему, как хищническая эксплуатация зарослей ценных лекарственных растений, в том числе солодки; нерегулируемая и неконтролируемая заготовка их сырья, что привело к включению 65 видов ЛР в последнее издание Красной книги Казахстана.

Также, по словам Г.Ситпаевой, отсутствует планомерная система заготовок, происходит несоблюдение рекомендуемых норм изъятия лекарственного растительного сырья, в том числе, солодки, по регионам и республики, в целом. Ученые института, выезжая на те или иные популяции, обследуя запасы, рекомендуют нормы для изъятия. Но институт не может проконтролировать, сколько сырья изъято в действительности с данного участка.

Как отметила Г.Ситпаева, в рамках действующего законодательства регламентируются вопросы охраны, воспроизводства и пользования отдельными объектами растительного мира только для категорий земель государственного лесного фонда, и особо охраняемых природных территорий.

Поэтому, как считает Г.Ситпаева, необходимо разработать и реализовать стратегию воспроизводства природных зарослей солодки; включающую контролируемую периодичность ее заготовок и промышленное выращивание солодки в пределах ее естественного ареала; регламентировать порядок использования лекарственных растений, предусмотрев возможность взимания платы за изъятие растений из природной среды. Также нужно создать при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК единый научно-производственный центр с обязательным участием Института ботаники и фитоинтродукции, координирующий ресурсоведческие исследования, сбор, заготовку, выдачу лицензий, экспорт лекарственно-технического сырья. Следует разработать единую унифицированную форму разрешительной документации для пользователей объектами растительного мира. Участвовать в проведении международного мониторинга и регулировании торговли угрожаемыми растениями посредством Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, как главного средства международного сотрудничества и мониторинга торговли;

обеспечить законодательно правила пользования объектами растительного мира, в том числе, ресурсного потенциала лекарственных растений Казахстана, произрастающих в границах земельных участков (акватории) всех категорий земель.