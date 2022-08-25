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Единый call-центр службы психического здоровья появится в Казахстане
25 Августа 2022 13:45

Единый call-центр службы психического здоровья появится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ведется работа по созданию контакт-центра службы психического здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, будет создан единый call-центр для оказания консультативной, психологической поддержки казахстанцев, которые нуждаются в медико-социальной помощи.

«Как получить помощь, где работают реабилитационные отделения, как можно попасть в эти отделения, потому что информацией население, к сожалению, не владеет. Данный call-центр будет соединять все центры психического здоровья страны», - сообщил генеральный директор республиканского научно-практического центра психического здоровья Министерства здравоохранения РК Куаныш Алтынбеков на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Также, по его словам, проводится работа по расширению в региональных центрах психического здоровья отделений с трехэтапной программой медико-социальной реабилитации пациентов, зависимых от наркотиков. В этих отделениях проводятся медицинские и социальные мероприятия, которые направлены на избавление от физической зависимости от наркотиков, восстановление социальных навыков, а также развитие личностных свойств, обеспечивающих устойчивость к повторному употреблению наркотиков. В них работают ребята, которые сами были зависимыми, вышли из этого состояния и, основываясь на свой опыт, помогают пациентам излечиться.

На сегодняшний день трехэтапная реабилитация функционирует в 7 регионах: Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской, Актюбинской областях и в городах Нур-Султан, Шымкент. Вся помощь оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

«В октябре отделение открывается в Центре психического здоровья Северо-Казахстанской области. До конца текущего года в остальных регионах запланированы открытие подобный отделений», - добавил К.Алтынбеков.

Ранее сообщалось , что в настоящее время 107 тыс. казахстанцев лечатся от алкоголизма и наркомании.

Пробовали наркотики 3,9% казахстанской молодежи.


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