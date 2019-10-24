Единый бизнес-реестр планируют запустить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новой целевой модели развития НПП «Атамекен» «Digital Atameken» рассказали на VI Съезде Президиума Нацпалаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают в «Атамекене», Нацпалата намерена стать «эффективным институтом для миллионных предпринимателей в стране с помощью цифровизации.

«У нас будет представлена наша новая целевая модель. Мы намерены идти в digital-пространство, оцифроваться серьезным образом. Цифровизация поможет получать услуги более мобильно. Не нужно никуда не ездить в госорганы, выходить, а можно получать услуги у себя в офисе, или со смартфона. В этой связи будет сокращено количество времени на обслуживание», - сказал в кулуарах Съезда заместитель председателя НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев.

По его словам, все сервисы Нацпалаты будут теперь выведены на единую цифровую платформу.

Также НПП ведет работу по созданию единого бизнес-реестра субъектов предпринимательства, который будет интегрирован со всеми базами данных госорганов. Запуск Единого бизнес-реестра запланирован на 2-м полугодии 2020 года.

Отметим, что в 2019 году «Атамекен» запустил «Единое окно закупок», которое объединяют 5 закупочных площадок и более 100 тысяч товарных позиций.