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Единый бизнес-реестр планируют запустить в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новой целевой модели развития НПП «Атамекен» «Digital Atameken» рассказали на VI Съезде Президиума Нацпалаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отмечают в «Атамекене», Нацпалата намерена стать «эффективным институтом для миллионных предпринимателей в стране с помощью цифровизации.
«У нас будет представлена наша новая целевая модель. Мы намерены идти в digital-пространство, оцифроваться серьезным образом. Цифровизация поможет получать услуги более мобильно. Не нужно никуда не ездить в госорганы, выходить, а можно получать услуги у себя в офисе, или со смартфона. В этой связи будет сокращено количество времени на обслуживание», - сказал в кулуарах Съезда заместитель председателя НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев.
По его словам, все сервисы Нацпалаты будут теперь выведены на единую цифровую платформу.
Также НПП ведет работу по созданию единого бизнес-реестра субъектов предпринимательства, который будет интегрирован со всеми базами данных госорганов. Запуск Единого бизнес-реестра запланирован на 2-м полугодии 2020 года.
Отметим, что в 2019 году «Атамекен» запустил «Единое окно закупок», которое объединяют 5 закупочных площадок и более 100 тысяч товарных позиций.
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