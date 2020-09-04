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Единый базовый учебник по истории планируют издать в Казахстане

4 Сентября 2020 16:58
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Единый базовый учебник по истории планируют издать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Создать единый базовый учебник по истории Казахстана предлагают в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Много предложений по истории Казахстана. По итогам сдачи ЕНТ мы видим, с чем сталкиваются дети – три учебника трех издательств, условно. Потому что, там альтернативные учебники. При этом бывают случаи, когда интерпретации разные, даты разные и так далее. Конечно, это недопустимо. Поэтому сейчас, я думаю, что вполне справедливо появились предложения. Эти предложения рассматриваются очень серьезно о том, что по истории Казахстана есть необходимость введения единого базового учебника», - заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе онлайн-совещания по вопросам учебников.


По словам министра, много вопросов поднимаются и по учебникам, а также программам по казахской литературе.


«Мы создали рабочую группу. Проводится большая работа по актуализации казахской литературы», - отметил А. Аймагамбетов.


Напомним, в ходе совещания Асхат Аймагамбетов также заявил о необходимости модернизации школьных библиотек.




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#Образование   #История Казахстана  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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