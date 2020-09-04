Единый базовый учебник по истории планируют издать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Создать единый базовый учебник по истории Казахстана предлагают в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Много предложений по истории Казахстана. По итогам сдачи ЕНТ мы видим, с чем сталкиваются дети – три учебника трех издательств, условно. Потому что, там альтернативные учебники. При этом бывают случаи, когда интерпретации разные, даты разные и так далее. Конечно, это недопустимо. Поэтому сейчас, я думаю, что вполне справедливо появились предложения. Эти предложения рассматриваются очень серьезно о том, что по истории Казахстана есть необходимость введения единого базового учебника», - заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе онлайн-совещания по вопросам учебников.





По словам министра, много вопросов поднимаются и по учебникам, а также программам по казахской литературе.





«Мы создали рабочую группу. Проводится большая работа по актуализации казахской литературы», - отметил А. Аймагамбетов.





Напомним, в ходе совещания Асхат Аймагамбетов также заявил о необходимости модернизации школьных библиотек.







