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Единые типовые требования к системе таможенного осмотра появятся в ЕАЭС

3 Ноября 2022, 01:50
Единые типовые требования к системе таможенного осмотра появятся в ЕАЭС
3 Ноября 2022, 01:50

Единые типовые требования к системе таможенного осмотра появятся в ЕАЭС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии 1 ноября утвердила единые типовые требования к системе осмотра (досмотра) лиц, багажа и ручной клади. Это позволяет гармонизировать подходы государств Евразийского экономического союза при осуществлении таможенного контроля на всей внешней союзной границе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

«Совершенствование таможенного регулирования в рамках ЕАЭС – одно из важных направлений нашей Стратегии-2025, – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов. – В ней, в частности, есть пункт о совершенствовании и унификации типовых требований к техническому оснащению элементов таможенной инфраструктуры в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, включая систему осмотра (досмотра) лиц, багажа и ручной клади. Эту задачу нужно было решить до конца нынешнего года, и мы ее успешно выполнили».

Задача таможенных органов – не допускать ввоза и вывоза товаров, представляющих опасность для граждан стран ЕАЭС, а также товаров, подпадающих под запреты и ограничения.

В Союзе в пунктах пропуска не было единых для всех государств-членов требований к системе осмотра (досмотра) лиц, багажа и ручной клади. Каждая страна работала в соответствии со своим законодательством, из-за чего в аэропортах, морских и речных портах, железнодорожных вокзалах, автомобильных терминалах периодически возникали проблемные для участников внешнеэкономической деятельности ситуации, связанные с различиями в установленных странами требованиях к системам контроля. Комиссия и эксперты стран ЕАЭС устранили эти различия.

Как пояснили в ЕЭК, типовые требования к обустройству и техническому оснащению элементов таможенной инфраструктуры, расположенных в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, не только снизят риск незаконного перемещения товаров с нарушением таможенных требований, но и позволят сократить время проведения таможенных операций на границе.

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