Единые рекомендации для провайдеров электронной торговли хотят разработать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по разработке высоких стандартов для электронных торговых площадок рассказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Высокие стандарты работы онлайн-платформ – это ключ к действенным механизмам защиты прав потребителей и роста доверия к электронной коммерции в целом. В этой связи, министерством предлагается разработать руководства и рекомендации для провайдеров услуг фирм электронной торговли касательно защиты прав потребителей, а также разработать единые типовые договора в сфере электронной коммерции. Также для роста доверия к покупкам в интернете может быть использован опыт России и Беларуси, где существует реестр компаний в электронной коммерции. В нем прописаны юридические данные, реквизиты компаний, которые потребитель может использовать в случае необходимости», - написал Бахыт Султанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, это обеспечивает прозрачность деятельности субъекта бизнеса и позволяет не только отстаивать права потребителей, но и доверять электронному бизнесу.

«Вместе с этим, с января 2019 года Республика Казахстан в составе свыше 80-ти стран-членов ВТО принимает участие в плюрилатеральных переговорах по новому Соглашению ВТО по электронной торговле. Группа стран-членов ВТО приступила к обсуждению отдельных частей «Сводного текста» будущего плюрилатерального Соглашения ВТО по электронной торговле. Одним из ключевых положений проекта Соглашения является раздел С «Доверие и электронная торговля», в котором формируются положения по обеспечению защиты прав потребителей и защите персональных данных в сфере электронной торговли», - отметил министр.

Он дополнительно сообщил, что положения по вопросам защиты прав потребителей обсуждаются в рамках отраслевой Малой переговорной группы, в которой страны-члены ВТО-разработчики (пропоненты) формируют положения подраздела С.1., регулирующего вопросы защиты прав потребителей в электронной торговле.

«Фасилитатором (координатором) данной малой переговорной группы является Новая Зеландия. Также, в целях укрепления защиты прав потребителей в трансграничной электронной торговле, предлагается установить международное сотрудничество компетентных ведомств в сфере защиты прав потребителей при проведении расследований для выявления нарушений связанных с электронной торговлей. На сегодня работа по укреплению защиты прав потребителей в электронной торговле будет также продолжена в рамках вышеуказанного Соглашения ВТО по электронной торговле. Вопрос по усилению защиты прав и интересов населения в сфере электронной торговли находится на особом контроле министерства», - заключил глава МТИ.



