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    10:29, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Единые правила биржевой торговли планируют утвердить в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют утвердить единые правила биржевой торговли. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, представляя законопроект по вопросам развития и совершенствования биржевой торговли на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях увеличения конкуренции и равного доступа к товарной бирже законопроектом предусмотрено утверждение единых правил биржевой торговли»,- сказал Быхыт Султанов.

    Было отмечено, что в этих правилах планируется одновременно закрепить нормы по исключению дискриминационных условий и положений для брокеров и дилеров;

    возможности для покупателей и продавцов свободно поменять биржу без изменения условий и процедур торговли.

    «При этом, едиными правилами будет установлено разделение товаров и торгов по секциям с выставлением отдельных требований к ним. Вместе с тем законопроектом предусматривается право товарной биржи устанавливать дифференцированный биржевой сбор в зависимости от объема совершенных сделок брокеров», - добавил Бахыт Султанов.



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