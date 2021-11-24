Единые правила биржевой торговли планируют утвердить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют утвердить единые правила биржевой торговли. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, представляя законопроект по вопросам развития и совершенствования биржевой торговли на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях увеличения конкуренции и равного доступа к товарной бирже законопроектом предусмотрено утверждение единых правил биржевой торговли»,- сказал Быхыт Султанов.

Было отмечено, что в этих правилах планируется одновременно закрепить нормы по исключению дискриминационных условий и положений для брокеров и дилеров;

возможности для покупателей и продавцов свободно поменять биржу без изменения условий и процедур торговли.

«При этом, едиными правилами будет установлено разделение товаров и торгов по секциям с выставлением отдельных требований к ним. Вместе с тем законопроектом предусматривается право товарной биржи устанавливать дифференцированный биржевой сбор в зависимости от объема совершенных сделок брокеров», - добавил Бахыт Султанов.



