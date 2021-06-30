Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Единую систему поиска работы запустят на территории ЕАЭС

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Июня 2021, 15:00
Единую систему поиска работы запустят на территории ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июля 2021 года в промышленную эксплуатацию будет запущена унифицированная система поиска работы на территории Евразийского экономического союза «Работа без границ». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«Работа без границ» – это поисковая система для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий в информационных системах государств – членов ЕАЭС.

«Для одновременного запуска общей интеграционной системы совместно с зарубежными коллегами были подготовлены основные информационные системы по поиску работы на территории государств-членов: армянская информсистема «Горц», информпортал госслужбы занятости Республики Беларусь, кыргызский портал «Занятость», информсистема «Работа в России», и, конечно, наш портал «Енбек», – рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

Общая система позволит соискателям и работодателям со всего ЕАЭС искать себе место работы или сотрудников по вакансиям и резюме, собранным, верифицированным и опубликованным на национальных биржах труда.


Занятость   Молдова   ЕАЭС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Новая детская площадка открылась в Таразе
Новая детская площадка открылась в Таразе
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах