Единую систему коммуникации с населением и бизнесом запустят в Алматы
В ходе заседания аким одобрил подходы по реализации проекта «Единая система управления».
Это полностью автоматизированная информационно-коммуникационная система, призванная упорядочить взаимодействие населения и бизнеса с органами исполнительной власти. Новая система объединит в себе разрозненные инструменты взаимодействия властей города, населения и предпринимателей.
«Интерактивная коммуникация. Обращения граждан и бизнеса собираются через разные каналы (соцсети, сайты, телефон, письма, личные обращения) в единую базу данных, распределяются по исполнителям и после решения вопросов фиксируется результат обращения в виде обратной связи», - сообщили в городском акимате.
Такой подход помогает исключить дублирование исполнителей и делает невозможным игнорирование обращений. Передовая информационная система даст возможность общественного контроля за деятельностью структур исполнительной власти.
Важная часть Единой системы управления – это анализ текущего состояния МСБ, определение потребностей предпринимателей, выявление точек роста и выработка рекомендаций акимату по поддержке приоритетных отраслей. Системный подход подразумевает создание интерактивной карты предпринимательства города, определение «драйверов» отраслей, углубленную аналитику и выставление KPI по поддержке бизнеса районным акиматам.
Будет также запущен проект обучения предпринимателей навыкам использования современных цифровых инструментов автоматизации и управления.
Что даст горожанам внедрение Единой системы управления:
- Прозрачные процессы обслуживания жителей и бизнеса.
- Сбор данных в единой системе даст возможность проанализировать реальные потребности жителей и бизнеса, оценить эффективность работы городских служб.
- Повышение эффективности и ускорение внутренних процессов акимата за счет оптимизации и внедрения единой системы.
- Планирование процессов и распределение ресурсов с учетом текущих обязательств подрядчиков, ресурсов организаций и т.д.
- Повышение уровня удовлетворенности жителей и бизнеса.
- Повышение устойчивости бизнеса, легализация оборота и лояльность наемных работников.
Запуск «Единой системы управления» запланирован на май 2021 года.