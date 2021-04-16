Единую систему коммуникации с населением и бизнесом запустят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Состоялось заседание Комитета развития малого и среднего бизнеса Делового совета Алматы с участием акима города Бакытжана Сагинтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания аким одобрил подходы по реализации проекта «Единая система управления».

Это полностью автоматизированная информационно-коммуникационная система, призванная упорядочить взаимодействие населения и бизнеса с органами исполнительной власти. Новая система объединит в себе разрозненные инструменты взаимодействия властей города, населения и предпринимателей.

«Интерактивная коммуникация. Обращения граждан и бизнеса собираются через разные каналы (соцсети, сайты, телефон, письма, личные обращения) в единую базу данных, распределяются по исполнителям и после решения вопросов фиксируется результат обращения в виде обратной связи», - сообщили в городском акимате.

Такой подход помогает исключить дублирование исполнителей и делает невозможным игнорирование обращений. Передовая информационная система даст возможность общественного контроля за деятельностью структур исполнительной власти.

Важная часть Единой системы управления – это анализ текущего состояния МСБ, определение потребностей предпринимателей, выявление точек роста и выработка рекомендаций акимату по поддержке приоритетных отраслей. Системный подход подразумевает создание интерактивной карты предпринимательства города, определение «драйверов» отраслей, углубленную аналитику и выставление KPI по поддержке бизнеса районным акиматам.

Будет также запущен проект обучения предпринимателей навыкам использования современных цифровых инструментов автоматизации и управления.

Что даст горожанам внедрение Единой системы управления:

- Прозрачные процессы обслуживания жителей и бизнеса.

- Сбор данных в единой системе даст возможность проанализировать реальные потребности жителей и бизнеса, оценить эффективность работы городских служб.

- Повышение эффективности и ускорение внутренних процессов акимата за счет оптимизации и внедрения единой системы.

- Планирование процессов и распределение ресурсов с учетом текущих обязательств подрядчиков, ресурсов организаций и т.д.

- Повышение уровня удовлетворенности жителей и бизнеса.

- Повышение устойчивости бизнеса, легализация оборота и лояльность наемных работников.

Запуск «Единой системы управления» запланирован на май 2021 года.