14 Июля 2022 11:30

Единую школьную форму ввели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях соблюдения принципов государственной политики в области образования во всех организациях образования столицы введен переход учащихся на единую школьную форму темно-синего цвета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования г. Нур-Султан.

Согласно приказу Министра образования и науки РК №26 от 14.01.2016 г., после утверждения единой школьной формы, руководители школ города должны ознакомить родителей с требованиями по соответствию формы на общешкольных родительских собраниях.

Родители выбирают школьную форму на свое усмотрение. Главное требование - она должна быть темно-синей и классического стиля.

Школьная форма для мальчиков включает пиджак, жилет, брюки, белую парадную рубашку, повседневную белую рубашку, (в холодное время: трикотажный жилет, белую водолазку). Брюки свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног. Рекомендуемый минимум: рубашка, жилет и брюки.

Для девочек школьная форма состоит из пиджака, жилета, юбки, брюк, классической белой блузы, сарафана (в холодное время: трикотажного жилета, белой водолазки). Брюки для девочек свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног. Длина юбки офисная, не выше 5 см от колена.

Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается. Также нельзя носить одежду и аксессуары с травмирующей фурнитурой.

В качестве тканей школьной формы используются полушерстяные и хлопковые с улучшенными свойствами, имеющими высокую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами. Рекомендуется 75-85% натуральных тканей (хлопок, шерсть и другие) и 15-25% синтетических примесей, чтобы вещи не сильно мялись.





Фото: facebook.com/bilimastana