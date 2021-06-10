Единую платформу мониторинга цен разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разработана единая платформа мониторинга цен. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания Правительства Бахыт Султанов доложил, какая работа ведется по разработке единой платформы мониторинга цен.

«Для сбора и аналитической обработки массивов данных по социально значимым продовольственным товарам из различных источников, включая рыночные и ведомственные данные, разработана платформа eprice.gov.kz . Ее цель – выявление факторов и формирование тенденций товародвижения и ценообразования на товары по всей цепочке. Сайт уже создан. Началась выгрузка данных Бюро национальной статистики, Комитета государственных доходов и других источников», - сообщил министр торговли и интеграции.

«Кроме того, в ходе моего визита в Республики Узбекистан и Таджикистан планируется проведение очередного раунда переговоров по организации прямых поставок продовольствия свежего урожая по более низким ценам для наших граждан», - добавил Б. Султанов.

Ранее министр сообщил , что в региональные стабфонды не был закуплен картофель в достаточном объеме. В то же время значительно вырос импорт картофеля в Казахстане

Также стало известно, что запасы отечественной моркови снизились в 5,3 раза по сравнению с прошлым годом.



