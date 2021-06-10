РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:11, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Единую платформу мониторинга цен разработали в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разработана единая платформа мониторинга цен. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе заседания Правительства Бахыт Султанов доложил, какая работа ведется по разработке единой платформы мониторинга цен.

    «Для сбора и аналитической обработки массивов данных по социально значимым продовольственным товарам из различных источников, включая рыночные и ведомственные данные, разработана платформа eprice.gov.kz . Ее цель – выявление факторов и формирование тенденций товародвижения и ценообразования на товары по всей цепочке. Сайт уже создан. Началась выгрузка данных Бюро национальной статистики, Комитета государственных доходов и других источников», - сообщил министр торговли и интеграции.

    «Кроме того, в ходе моего визита в Республики Узбекистан и Таджикистан планируется проведение очередного раунда переговоров по организации прямых поставок продовольствия свежего урожая по более низким ценам для наших граждан», - добавил Б. Султанов.

    Ранее министр сообщил , что в региональные стабфонды не был закуплен картофель в достаточном объеме. В то же время значительно вырос импорт картофеля в Казахстане

    Также стало известно, что запасы отечественной моркови снизились в 5,3 раза по сравнению с прошлым годом.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:58
    Молодая пара сбывала «синтетику» в ночных клубах Астаны
    Сегодня, 12:40
    В детсады, школы и больницы Астаны начали подавать тепло
    Сегодня, 12:34
    Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Костанайской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!