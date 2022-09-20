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Единую молодежную жилищную программу планируют запустить в Казахстане
20 Сентября 2022, 12:37

Единую молодежную жилищную программу планируют запустить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Некоторые жилищные программы уже реализуются в регионах. Планируется запуск аналогичной программы в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.

Научно-исследовательский центр «Молодежь» и АО «Отбасы банк» проведут исследования по определению приемлемых условий жилищного кредитования и потребности улучшений жилищных условий для казахстанской молодежи. На основе исследования разработают проект единой молодежной жилищной программы.

Согласно данным НИЦ «Молодежь», 40,9% респондентов на вопрос «Что, по вашему мнению, необходимо для того, чтобы молодежь чувствовала себя уверенно и могла развиваться?» ответило «собственное жилье».

АО «Отбасы банк» совместно с региональными акиматами самостоятельно запустил программы для молодежи: «Елорда жастары», «Алматы жастары», «Карағанды жастары», «Әулиеата жастары» «Костанай жастары».

В ближайшее время планируется запуск аналогичной программы в Атырау («Алатау жастары»).

Критерии отбора для участия в региональных жилищных программах могут меняться в зависимости от региона. Условия выдачи займов обычно стандартные: первоначальный взнос должен быть не менее 10%, ставка по кредиту 5% годовых (ГЭСВ 5,2%), срок займа до 19 лет.

Ранее сообщалось, что цены на жилье выросли в Казахстане за год на 25,8%.


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