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    11:11, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Единую карту школьника намерены внедрить в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Алматы рассказали о планах по внедрению единой карты школьника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предполагается, что с данной картой будет предоставлена возможность фиксации входа в школу и выхода из нее, оплаты питания в школьных столовых и проезда в общественном транспорте (с возможностью интеграции через мобильное приложение)», - говорится в ответе управления образования на запрос Казинформа.

    В планах охватить единой картой всех учащихся государственных организаций среднего образования, а в Алматы насчитывается свыше 200 государственных школ.

    «Данный проект был апробирован в 2019 году, планируется запустить по мере улучшения эпидемиологической ситуации и открытия школьных столовых», - подчеркнули в управлении.

    Стоит отметить, с декабря 2019 по февраль 2020 года управлением образования города Алматы совместно с АО «Казпочта» был успешно проведен пилот на базе специализированного лицея № 92 по внедрению безналичной оплаты за питание.


    Теги:
    Здравоохранение Образование Алматы
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