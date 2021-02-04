Единую карту школьника намерены внедрить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Алматы рассказали о планах по внедрению единой карты школьника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предполагается, что с данной картой будет предоставлена возможность фиксации входа в школу и выхода из нее, оплаты питания в школьных столовых и проезда в общественном транспорте (с возможностью интеграции через мобильное приложение)», - говорится в ответе управления образования на запрос Казинформа.

В планах охватить единой картой всех учащихся государственных организаций среднего образования, а в Алматы насчитывается свыше 200 государственных школ.

«Данный проект был апробирован в 2019 году, планируется запустить по мере улучшения эпидемиологической ситуации и открытия школьных столовых», - подчеркнули в управлении.

Стоит отметить, с декабря 2019 по февраль 2020 года управлением образования города Алматы совместно с АО «Казпочта» был успешно проведен пилот на базе специализированного лицея № 92 по внедрению безналичной оплаты за питание.