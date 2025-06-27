Единую картографическую базу планируется сформировать в Казахстане

— На сегодня функционирование геоинформационных процессов обеспечивается Национальной инфраструктурой пространственных данных Республики Казахстан. На базе НИПД создана Единая цифровая картографическая основа, которая охватывает карты и ортофотомозаики (аэро- и космосъемка) всей территории страны (в масштабе 1:25000 и 1:100000), в том числе городов и районных центров (в масштабе 1:2000), — сообщил первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр.

Также, по его словам, разработана информационная система Государственный геопортал НИПД (map.gov.kz), интегрированная с информационными системами и геосервисами центральных и местных государственных органов.

— Кроме того, во всех регионах внедрены региональные геоинформационные системы, используемые для решения задач проектирования, территориального планирования, управления городской инфраструктурой, оказания государственных услуг и др.Вместе с тем, такие сервисы как 2GIS, Google Maps и Yandex Maps покрывают потребности пользователей в повседневной жизни (аптеки, салоны красоты, номера квартир и др.).В этой связи ведется адаптация данных ЕЦКО и РГИС к подобным онлайн картам для разработки структуры данных и проведения их интеграции, — добавил Роман Скляр.

Он сообщил, что в дальнейшем планируется сформировать единую картографическую базу, включающую сведения о дорогах, зданиях и инженерных сетях, которая будет предоставлена стартапам Astana Hub.

— В свою очередь, с использованием грантового финансирования запланирована разработка сервисов, направленных на решение повседневных запросов населения с возможностью обширного выбора тематических данных (школы, больницы, аптеки, объекты культуры и др.), — дополнил Роман Скляр.

Ранее мы писали, что цифровые карты объектов здравоохранения будут разработаны во всех регионах Казахстана.