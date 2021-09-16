Единую информсистему в области биобезопасности введут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единую государственную информсистему в области биобезопасности создадут в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы создания и совершенствования системы учета и мониторинга законопроектом урегулированы посредством введения единой государственной информационной системы, в которую будут стекаться данные профильных госорганов о регулировании обращения микроорганизмов, позволяющая анализировать и прогнозировать текущую эпидситуацию, и своевременно принимать соответствующие меры по ликвидации биоугроз», - сказал в ходе презентации законопроекта о биологической безопасности в Мажилисе вице-министр здравоохранения РК Ерлан Киясов.

Он уточнил, что выявление биорисков будет осуществляться по результатам анализа всех данных по обращению с патогенными биоагентами интегрируемых в единую государственную информсистему уполномоченного органа в области биобезопасности (ЕГИС).

«В категорию сведений, представляемых в ЕГИС, входит отчетность лабораторий об их деятельности, результаты госконтроля, сведения о выданных разрешениях с отражением опасных биологических объектов и видов микроорганизмов, результаты оценки биорисков. Указанные сведения должны представляться как госорганами, так и лабораториями, работающими с опасными патогенами», - отметил Ерлан Киясов.

Вице-министр проинформировал, что в ЕГИС на основании данных будут сформированы реестры потенциально опасных биологических объектов, патогенных биоагентов, в отношении которых осуществляется обращение, а также реестр специалистов, включая кадровый резерв.

«Также посредством ЕГИС будет автоматизирована система оценки биорисков, выборки субъектов госконтроля, а также выработка мер по предотвращению биоугроз. Кроме того, оперативное межведомственное взаимодействие госорганов также будет осуществляться посредством интегрированной информсистемы», - сообщил Ерлан Киясов.

Также предлагается внедрить систему управления биологическими рисками в каждом профильном госоргане и потенциально опасных биологических объектах.