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    17:46, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Единую информсистему в области биобезопасности введут в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единую государственную информсистему в области биобезопасности создадут в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопросы создания и совершенствования системы учета и мониторинга законопроектом урегулированы посредством введения единой государственной информационной системы, в которую будут стекаться данные профильных госорганов о регулировании обращения микроорганизмов, позволяющая анализировать и прогнозировать текущую эпидситуацию, и своевременно принимать соответствующие меры по ликвидации биоугроз», - сказал в ходе презентации законопроекта о биологической безопасности в Мажилисе вице-министр здравоохранения РК Ерлан Киясов.

    Он уточнил, что выявление биорисков будет осуществляться по результатам анализа всех данных по обращению с патогенными биоагентами интегрируемых в единую государственную информсистему уполномоченного органа в области биобезопасности (ЕГИС).

    «В категорию сведений, представляемых в ЕГИС, входит отчетность лабораторий об их деятельности, результаты госконтроля, сведения о выданных разрешениях с отражением опасных биологических объектов и видов микроорганизмов, результаты оценки биорисков. Указанные сведения должны представляться как госорганами, так и лабораториями, работающими с опасными патогенами», - отметил Ерлан Киясов.

    Вице-министр проинформировал, что в ЕГИС на основании данных будут сформированы реестры потенциально опасных биологических объектов, патогенных биоагентов, в отношении которых осуществляется обращение, а также реестр специалистов, включая кадровый резерв.

    «Также посредством ЕГИС будет автоматизирована система оценки биорисков, выборки субъектов госконтроля, а также выработка мер по предотвращению биоугроз. Кроме того, оперативное межведомственное взаимодействие госорганов также будет осуществляться посредством интегрированной информсистемы», - сообщил Ерлан Киясов.

    Также предлагается внедрить систему управления биологическими рисками в каждом профильном госоргане и потенциально опасных биологических объектах.


    Теги:
    Здравоохранение Парламент Безопасность Минздрав РК
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