Единую информационную систему приема жалоб от потребителей создадут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создадут Единую информационную систему приема жалоб в сфере защиты прав потребителей по принципу «одного окна». Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день разрозненное понимание госорганов и НПО своей роли и задач в сфере защиты прав потребителей не дают возможности формированию достоверной статистики, определению и решению системных проблем в этой сфере. Как следствие, 51% населения страны считают, что уровень доверия к госорганам по вопросам защиты прав потребителей снижается», - пояснил Бахыт Султанов.

Министр добавил, что концентрация всех «защитников потребителей» в ЕИС предоставит возможность упрощения и удешевления процедур подготовки жалоб, мониторинга качества их рассмотрения, формирования объективной статистики и внедрению системы аналитической отчетности.

«Результаты анализа жалоб будут рассматриваться на Межведомственном совете по защите прав потребителей, который даст возможность безотлагательно изменять проблемные НПА, обеспечит должный контроль за эффективностью принимаемых госорганами решений», - уточнил Бахыт Султанов.

Кроме того, как отметил министр, в рамках действующей компетенции расширен предмет государственного социального заказа.

«Госзаказ будет предоставляться общественным организациям на оказание представительских услуг социально-уязвимым слоям населения, которые смогут получить бесплатную правовую защиту», - добавил Бахыт Султанов.

Кроме того, в профилактических целях общественные объединения потребителей наделены компетенцией по осуществлению общественного контроля.







