26 Мая 2022 21:38

Единую Евразийскую ассоциацию интернет-торговли создадут в ЕАЭС

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Ведущие ассоциации электронной торговли стран ЕАЭС создадут единую Евразийскую ассоциацию интернет-торговли. Соответствующее соглашение было подписано на полях Евразийского экономического форума в Бишкеке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

«Осенью прошлого года главами правительств наших стран утверждена дорожная карта по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли, которая предполагает в том числе разработку проекта профильного международного соглашения», - проинформировал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев в ходе сессии «Электронная торговля: опора инфраструктуры единого рынка ЕАЭС».

Одной из новелл дорожной карты как раз и предполагалось создание добровольных объединений электронной торговли в Союзе, призванных на основе саморегулирования вырабатывать правила для своих участников, а также защищать интересы граждан и предпринимателей.

Министр подчеркнул, что сегодня на фоне падения объемов внешней электронной торговли в связи с вводимыми ограничениями появляются новые возможности для развития отрасли в рамках внутрисоюзного контура. Однако существующее правовое регулирование на уровне ЕАЭС недостаточно точно учитывает специфику электронной торговли, а создание разнонаправленной национальной правовой базы в странах Союза может привести к возникновению взаимных барьеров.

Выходом из сложившейся ситуации является предусмотренная дорожной картой разработка профильного «зонтичного» соглашения.

В качестве предложений для включения в соглашение по электронной торговле было названо формирование универсальных подходов функционирования единого рынка, наделение Союза компетенцией по разработке базовых правил, соблюдение принципа недискриминации при защите прав участников электронной торговли и регулировании оборота данных, а также применение электронных документов.

«Мы со своей стороны готовы подготовить необходимую правовую базу. А техническое взаимодействие по остающимся вопросам предлагаем бизнесу проводить самостоятельно, например, в рамках взаимодействия ассоциаций», - заключил Андрей Слепнев.

Заместитель директора департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Лобанов в своем выступлении отметил проблему двойного налогообложения в рамках внутрисоюзной электронной торговли, после урегулирования которой он ожидает существенного роста товарооборота между государствами-членами ЕАЭС. В части внешней торговли он видит возможности, открывающиеся на фоне текущей ситуации в связи с легализацией параллельного импорта. «Это ключевое сейчас решение, которое позволит сохранить объем оборота, а возможно даже обеспечить рост», - подчеркнул он.

Президент российской Ассоциации компаний интернет торговли Артем Соколов отметил возможности, которые могут открыть новые товарные категории для торговли в трансграничном формате в рамках Союза. «Это доставка алкогольной продукции, лекарственных препаратов, ювелирных изделий, БАДов и иных товаров, которые сейчас не во всех странах можно продавать», - пояснил он.

Управляющий директор ООО «Интернет Решения» (OZON) (Российская Федерация) Сергей Беляков поделился планами дальнейшей экспансии интернет-площадки на пространстве ЕАЭС: компания уже работает в Республике Беларусь и Республике Казахстан и готова выходить в Республику Армения и Кыргызскую Республику.

В свою очередь, президент Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции Константин Горожанкин призвал к скорейшему внедрению на интернет-площадках стран Союза возможности оплаты при помощи банковских карт «МИР», что поможет вернуть потерянных из-за внешнего давления клиентов.

В работе сессии приняли участие заместитель генерального директора Центра развития торговой политики (QazTrade) (Республика Казахстан) Нурлан Кулбатыров, директор НПО «Ассоциация развития онлайн покупок» (Республика Армения) Артак Саргсян. Модератором выступил президент Ассоциации электронной коммерции Кыргызской Республики Айбек Куренкеев.