Единую экологическую цифровую платформу предложили создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Усилить механизмы общественного контроля через создание единой экологической цифровой платформы предложила председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Айгуль Соловьева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из ключевых современных трендов - устойчивое развитие, которое предполагает гармоничное развитие через призму экологической и социально-экономической составляющей. Мировое сообщество нацелено на зеленую трансформацию всех экономических процессов, бережное отношение к окружающей среде. В 2020 году главной темой Всемирного экономического форума стала экология и весь комплекс связанных с ней проблем. Нужно кардинально менять архаичные технологии во всех отраслях деятельности человека, наносящие урон всему живому на земле. Принятая в 2013 году концепция «зеленой экономики» положила основу глубоким и системным преобразованиям в секторах экономики. Эффективное ее осуществление позволит повысить уровень качества жизни населения, сделает продукцию более конкурентоспособной, снизить негативное воздействия производства на природу», - сказала Айгуль Соловьева, выступая на международной конференции по вопросам зеленой экономики и перехода на принципы наилучших доступных технологий.





По ее словам, с момента реализации концепции «зеленой экономики» Казахстан сделал определенные шаги. В стране принимаются необходимые меры для реализации принципа «зеленой экономики».

«В то же время идет процесс формирования современного законодательства, призванного установить актуальные требования рационального использования природных ресурсов. Одно из основных новшеств – переход на принципы наилучших доступных технологий. Наиболее главная задача принципов НДТ – запрет на ввоз грязной технологии, повышение конкурентоспособности наших предприятий на международных рынках. Практика европейских стран доказала, что осуществление принципов НДТ является наиболее эффективным способом снижения негативного воздействия на природные ресурсы», - отметила председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана.

Спикер подчеркнула, что у отечественных предприятий вполне достаточно времени, чтобы подготовиться к этому.

«Необходимо отметить, что в условиях распространения коронавирусной инфекции экономическая ситуация в мире существенно изменилась, и не лучшую сторону. Коронавирус явился практически мощным катализатором. Сегодня Европейский Союз рассматривает «зеленый курс» как ключевое направление, выход экономики из кризиса. У нас есть расчеты, где точно показано, что «зеленый курс» создает более качественные рабочие места, является драйвером «зеленой экономики». У отечественных предприятий есть вполне достаточное время, чтобы подготовиться к переходу на принципы НДТ. В этой ситуации единственным механизмом защиты производителей может стать набор мер национальной политики по сокращению выбросов. Распространение принципа «загрязнитель платит» должно стать основным направлением экономики. Благодаря активной позиции Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в проекте Экологического кодекса заложены мотивационные механизмы. Именно они подталкивают промышленность к внедрению принципов НДТ», - пояснила Айгуль Соловьева.

По мнению спикера, необходимо наделить Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов функцией Бюро НДТ. Это позволит провести своевременную подготовительную работу для обеспечения результативного взаимодействия с предприятиями и на предмет соответствия чистой технологии.

«Важно усилить механизмы общественного контроля через создание единой экологической цифровой платформы. Доступная база данных позволит обеспечить прозрачность, отслеживать ситуацию и проводить анализ. Это важная площадка, которая позволит донести различные позиции и прийти к общему консенсусу», - заключила Айгуль Соловьева.