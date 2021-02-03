Единую цифровую платформу по подготовке кадров запустят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев на онлайн-брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал о создании единого коммуникационного пространства для представителей IT-сообщества мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Б. Конирбаев, Единое коммуникационное пространство позволит объединить все колледжи, вузы, инкубаторы и технологические частные предприятия города в одну платформу с фокусом на развитие человеческих кадров по индивидуальному плану развития.

«В Алматы представлено очень большое количество образовательных учреждений, университетов. Для нас самым главным было сделать так, чтобы все эти учреждения развивались в рамках своей отраслевой направленности. На базе этого мы можем создавать условия для развития наших талантов именно в отраслевом направлении. Тогда весь город станет единым образовательным учреждением через это пространство. Благодаря этому мы начинаем фокусироваться не только на студентах, но и на сегменте от 25 до 45 лет», - сказал руководитель Управления.

Также он добавил, что представители данного сегмента, исходя из своей потребности, могут взять необходимые курсы от лучших университетов на определенный срок. Ряд университетов КБТУ, СДУ и КИМЭП уже наполнили платформу курсами, наряду еще пять технических университетов. В данную работу вовлечены и IT-компании.

Сейчас на платформе имеется список, анкета талантов с общей информацией (навыки, образование, опыт работы, сертификаты); функция создания вакансий со сроком активации и возможностью добавления обязательных рекомендуемых курсов; возможность выставления задач со сроком сдачи; просмотр статистики по откликнувшимся талантам на вакансии и задачи; возможность подачи заявки на создание новых образовательных мероприятий с актуальными запросами бизнеса; рейтинг бизнеса талантов.

В рамках дальнейшего развития платформы планируется:

· возможность создавать геймификационные вакансии и задачи для заинтересованности талантов в компании;

· возможность видеть большую аналитику и статистику по талантам, вакансиям и задачам;

· создавать свои офлайн/онлайн-образовательные мероприятия;

· интеграция с внешними сервисами образовательных платформ (онлайн-уроки, слои тестирования);

· возможность создания онлайн-тестирования на вакансиях, задачах перед откликом;

· возможность прохождения онлайн-собеседования.

В декабре 2020 года платформа введена в практическую эксплуатацию. Полноценный запуск платформы планируется на март месяц.