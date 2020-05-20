Единую базу угнанных автомобилей разработают страны ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют создать единую базу по угнанным автомобилям. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас очень тесные взаимоотношения между министерствами внутренних дел, мы проводим совместные оперативные мероприятия, и когда обнаруживается автотранспорт, самая главная наша цель - чтобы данное автотранспортное средство не было легализовано на территории той страны, куда оно было угнано. Мы создаем единую информационную базу пока среди пяти государств-участников ЕАЭС - базу данных угнанного автотранспорта, чтобы сразу в режиме онлайн мы видели, какое автотранспортное средство было угнано, и уже на территории предпринимать какие-то меры», - сообщил Ерлан Тургумбаев в ходе пленарного заседания Мажилиса.

В ЕЭАС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия.

Отметим, министр представил законопроект РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года».

Протокол подписан главами МВД шести стран - России, Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы.

«Основная цель протокола – повышение эффективности мер в обеспечении защиты прав владельцев похищенного автотранспорта. В настоящее время существуют проблемы неисполнения запросов о возврате автотранспорта компетентными органами стран-участниц Соглашения, действующего с 2005 года. За это время установлено свыше 220 похищенных в Казахстане автомашин, из них только 30% возвращены в страну. В этой связи в Соглашение вносится норма по установлению срока исполнения запросов до одного месяца. Также определяются четкие основания для отказа в предоставлении информации по запросу», - отметил Е. Тургумбаев

Кроме того, протоколом предусматривается обмен сведениями из дополнительных информационных баз данных, снятых с учета автотранспортных средств, прошедших регистрацию в таможенных органах, получивших повреждения в результате пожаров и ДТП.