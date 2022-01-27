Единую базу очередности в детские сады планируют создать в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют создать единую базу очередности в детские сады. Об этом сообщила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметила Шолпан Каринова, будут приняты меры по повышению качества работы дошкольных организаций, особенно частных детских садов.
«Усилим требования, введем изменения в правила размещения госзаказа, в том числе для обеспечения квалифицированными педагогами, безопасными и комфортными условиями, целевого расходования средств госзаказа и повышения качества услуг», - сказала первый вице-министр образования и науки на расширенном заседании коллегии ведомства.
«Также планируется создание единой базы очередности в детские сады по всей стране для прозрачности распределения мест, адресности финансирования и исключения дублирования», - сообщила Шолпан Каринова.
Отметим, что в расширенном заседании Министерства образования и науки принимает участие заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов. Заседание проходит в онлайн-режиме.
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