+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 29 °С
USD 403.38 EUR 456.67
RUB 5.80 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Единую базу об участниках Великой Отечественной войны сформируют в Алматы

13 Июня 2020 16:32
Поделиться:
Единую базу об участниках Великой Отечественной войны сформируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В местных органах военного управления Алматы запустят общую базу данных алматинцев, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Состояние здоровья бессимптомных носителей коронавируса будут отслеживать онлайн в столице
Какие ограничительные меры введены в ЗКО – постановление главного санврача В Алматы закрыли Зеленый базар: 20 сотрудников администрации рынка заразились коронавирусом Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч

В рамках 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в департаменте по делам обороны Алматы ведется работа по формированию единой базы сведений об участниках Великой Отечественной войны. Цель ее создания – помощь в поиске участников воины родными и близкими, историками и исследователями.

«В данный момент проводится масштабная работа. Собираются и переводятся в электронный вид тысячи документов, содержащаяся в них персональная информация о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период», - рассказали в департаменте по делам обороны.

Именные списки призванных в годы ВОВ, учетные карточки и военные билеты ветеранов, списки безвозвратных потерь, извещения о гибели и пропавших без вести, личные дела офицеров, фотографии времен войны и послевоенные фотографии ветеранов, а также другие архивные материалы собираются из архивов и музеев.

Все собранные сведения будут направлены в Военно-исторический музей ВС РК в Нур-Султане.

В годы Великой Отечественной войны на фронт было мобилизовано порядка 1,2 миллиона наших соотечественников. В Казахстане сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Армия   #ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   #Память   #Цифровой Казахстан   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив