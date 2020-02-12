Единство народа Казахстана стало основной темой заседания Совбеза – Мадина Нургалиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Значимость и приоритетность сохранения единства народа Казахстана стали основной темой состоявшегося накануне заседания Совета безопасности под председательством Елбасы Н.А.Назарбаева.Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» сказала советник директора Казахстанского института стратегических исследований Мадина Нургалиева.

Говоря о событиях в Жамбыльской области, М. Нургалиева отметила, что на данный момент на уровне государства предприняты ряд оперативных мер, начиная от кадровых перестановок до создания специальной правительственной комиссии по расследованию случившегося.





«Ключевой задачей является анализ причин и факторов, ставших основанием для развития неблагоприятной ситуации. Требуется разработка комплексных индикаторов, технологий разрешения и предупреждения возможных повторов подобных кейсов. Эта работа должна быть системной и детальной. В этом контексте особого внимания требует информационное пространство.

События в Кордае нельзя рассматривать как зону ответственности только одного ведомства или института. В равной степени неприемлемы как абсолютная критика, так и абсолютная поддержка. Ситуация требует, в первую очередь, объективности и соблюдения законности», - считает эксперт.

По мнению Мадины Нургалиевой, Казахстан – одно из немногих государств, сумевшее избежать межнациональных столкновений и розни, даже в самые кризисные исторические периоды.

«Сегодня модель межэтнического согласия, сложившаяся в Казахстане, признана в международном сообществе. В нашей стране обеспечено равенство возможностей экономического, социального, культурного, духовного развития для представителей всех этносов. Этой политики следует придерживаться и впредь», - резюмировала советник директора КИСИ.