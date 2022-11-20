Единственный ветеран ВОВ района Алтай ВКО отдал свой голос на дому

20 Ноября 2022, 16:07

20 Ноября 2022, 16:07

Единственный ветеран ВОВ района Алтай ВКО отдал свой голос на дому

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В районе Алтай Восточно-Казахстанской области c особым уважением и трепетом относятся к подвигу ветеранов Великой Отечественной Войны. И в день выборов в районе единственному участнику тех событий Василию Рудометову урну для голосования принесли домой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

«Сегодня мы все живем в Казахстане в дружбе и согласии, над нами мирное небо. Пусть мы, ветераны ВОВ, останемся единственными участниками и свидетелями столь тяжёлых событий, а вы - лишь читайте о них. Цените и берегите мирное время!» - сказал ветеран.

Василий Рудометов – последний фронтовик в районе Алтай, человек скромный, наградами хвалиться не любит. Обычно отвечает: «Я просто выполнял свой долг – Родину защищал, как и другие». За ратный подвиг ветеран награждён орденами Великой Отечественной войны II степени, Красной Звезды и орденом Жукова, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией», юбилейными наградами. Ещё получил благодарность от И. В. Сталина за преодоление горных хребтов Хингана.