Единственный в Казахстане завод по производству высокоскоростных лифтов находится в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Единственный в Казахстане завод по производству высокоскоростных лифтов посетил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев во время своей поездки в Целиноградский район, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

По информации ведомства, аким Акмолинской области в рамках рабочей поездки в Целиноградский район посетил в селе Косшы крупные производственные объекты – лифтостроительный завод «Sky Express Elevator KZ» и завод по производству железобетонных изделий «Сапа су».

Как сообщил руководитель предприятия ТОО «Sky Express Elevator KZ» Нариман Хабиб, завод выпускает высокоскоростные комфортабельные лифты.

«Мощность – 1000 лифтов в год. Помимо стандартных для жилых домов и офисных зданий, производят грузовые и автомобильные лифты, больничные и панорамные лифты, эскалаторы и другие. Основными заказчиками являются крупные строительные компании города Нур-Султана. Большая часть лифта состоит из отечественных комплектующих. Вся силовая конструкция, тяжелый металл, пол, потолок, стены лифта и прочая оснастка, которая находится в шахте, производятся из казахстанского сырья», - отметили в ведомстве.





Однако, несмотря на технологичность и качественную продукцию, мощности завода загружены не полностью. В этом вопросе аким области поручил отраслевым управлениям и районным отделам помочь предприятию.

В ТОО «Сапа су» акиму области Ермеку Маржикпаеву презентовали ключевые показатели работы, технологический процесс и линейку выпускаемой продукции.

«Здесь на высокотехнологичном немецком оборудовании производят все виды железобетонных изделий, предназначенные для гражданского строительства, строительства дорог, канализации, водоотведения, энергоснабжения, телекоммуникаций, очистки стоков и утилизации дождевой воды», - добавили в пресс-службе акимата.



