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    12:46, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    Единственный способ защиты от штамма «стелс-омикрон» - ревакцинация

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев заявил, что единственным способом защиты от штамма коронавируса «стелс-омикрон» является вакцинация и ревакцинация, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В эфире телеканала «Atameken business» журналисты задали вопрос представителю комитета санитарно-эпидемиологического контроля: «Новый тип коронавируса «стелс-омикрон» начал набирать обороты в Китае. В Шанхае задействовано около 2000 медицинских работников из разных отраслей и проводится тестирование жителей города. Может ли этот штамм прийти к нам?».

    Ержан Байтанаев ответил, что на сегодня общая эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Около 20 человек в день заражаются коронавирусной инфекцией.

    «Вы знаете, что у нас в настоящее время есть коллективный иммунитет. Около 10,5 миллиона граждан прошли полную вакцинацию. Кроме того, 3,5 млн граждан прошли ревакцинацию. Как мы уже говорили, мы должны жить с коронавирусной инфекцией, мы должны остерегаться. Да, по решению межведомственной комиссии, по постановлению главного санитарного врача, сегодня все карантинные требования отменены. Тем не менее, мы рекомендуем гражданам носить маски в местах скопления людей. Если мы откажемся от вакцинации, ревакцинации, ситуация может усугубиться. Сегодняшнее достижение - сознательная вакцинация 10,5 млн человек, формирование коллективного иммунитета», - сказал официальный представитель комитета.

    По его словам, стабилизация эпидемиологической ситуации не означает, что больше нет необходимости поддерживать коллективный иммунитет.

    «Многие понимают, что карантинные ограничения сняты и думают: «Мы победили вирус и теперь мне не нужна вакцина». Это большая ошибка. Люди, получившие вакцину год назад и даже полгода назад, могут заразиться первыми по прибытии в страну мутационных штаммов, если они не прошли ревакцинацию. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день от штамма «стелс-омикрон» спасает единственный путь: проще всего пройти даже при заражении вакцинацию и ревакцинацию. Только получив вакцину, мы не попадаем в больницу даже при заражении вирусом. Сегодня нашим гражданам необходимо обязательно пройти ревакцинацию. Мы должны сохранить существующий коллективный иммунитет», - подчеркнул Ержан Байтанаев.

    Ранее сообщалось, что появился новый вариант «омикрон» - штамма ХЕ, который заразнее предыдущих. Рекомбинатный вариант «омикрон» - штамма XE состоит из фрагментов сублиний BA.1 и BA.2, в котором большая часть генома относится к ВА.2 или «стелс-омикрону».


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    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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