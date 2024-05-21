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    18:30, 20 Май 2024 | GMT +6

    Единственную дорогу к резиденции Жангир Хана отремонтируют в ЗКО

    зко
    Фото: кадр из видео

    По просьбе местных жителей АО «НК «КазАвтоЖол» приступило к дорожным работам по среднему ремонту участка автомобильной дороги Р-56 «Подъезд к селу Хан Ордасы». Этот участок находится между автомагистралью республиканского значения Р-51 «Унеге – Бисен – Сайхин – граница РФ» и селом Хан Ордасы в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    зко
    Фото: кадр из видео

    Данный участок автодороги отнесен к IV технической категории и является единственным путем к ГККП «Западно-Казахстанской областной историко-культурный, архитектурно-этнографический музей-заповедник Хан Ордасы», включенному в ТОП-50 объектов регионального туризма. 

    Следует отметить, что данная дорога была построена в 60-70-х годах прошлого века с использованием гравийного покрытия. «КазАвтоЖол» планирует завершить ее ремонт к концу 2024 года.

    Участок дороги Р-56 «Подъезд к селу Хан Ордасы» станет путеводителем к историческому наследию.

    Теги:
    КазАвтоЖол История Казахстана Западно-Казахстанская область Ремонт дорог
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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